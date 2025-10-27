Froggi（$FROGGI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00152516 $ 0.00152516 $ 0.00152516 24H最低价 $ 0.00165701 $ 0.00165701 $ 0.00165701 24H最高价 24H最低价 $ 0.00152516$ 0.00152516 $ 0.00152516 24H最高价 $ 0.00165701$ 0.00165701 $ 0.00165701 历史最高 $ 0.00854903$ 0.00854903 $ 0.00854903 最低价 $ 0.00135168$ 0.00135168 $ 0.00135168 涨跌幅（1H） +0.66% 涨跌幅（1D） +7.57% 漲跌幅（7D） +16.33% 漲跌幅（7D） +16.33%

Froggi（$FROGGI）当前实时价格为 $0.0016563。过去 24 小时内，$FROGGI 的交易价格在 $ 0.00152516 至 $ 0.00165701 之间波动，市场活跃度显著。$FROGGI 的历史最高价为 $ 0.00854903，历史最低价为 $ 0.00135168。

从短期表现来看，$FROGGI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.66%，过去 24 小时内变动为 +7.57%，过去 7 天内累计变动为 +16.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Froggi（$FROGGI）市场信息

市值 $ 127.11K$ 127.11K $ 127.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 127.11K$ 127.11K $ 127.11K 流通量 76.74M 76.74M 76.74M 总供应量 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

Froggi 的当前市值为 $ 127.11K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$FROGGI 的流通量为 76.74M，总供应量是 76740000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 127.11K。