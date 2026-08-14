FROGBULL 今日价格

FROGBULL (FROGBULL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.23%。当前 FROGBULL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FROGBULL。

FROGBULL 目前市值在 $ 27,392 排名第 #-，流通供应量为 957.19M FROGBULL。过去 24 小时内，FROGBULL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0025118，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FROGBULL 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 +46.30%。过去一天，总交易量达到 --。

FROGBULL（FROGBULL）市场信息

市值 $ 27.39K$ 27.39K $ 27.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.39K$ 27.39K $ 27.39K 流通量 957.19M 957.19M 957.19M 总供应量 957,194,501.955429 957,194,501.955429 957,194,501.955429

FROGBULL 的当前市值为 $ 27.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FROGBULL 的流通量为 957.19M，总供应量是 957194501.955429，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.39K。