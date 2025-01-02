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Friends With Benefits Pro 价格 (FWB)

USD

Friends With Benefits Pro (FWB) 实时价格图表

$1.64
$1.64$1.64
+3.70%(1D)

今天 Friends With Benefits Pro (FWB) 的价格

今天 Friends With Benefits Pro (FWB) 的实时价格为 1.64 USD。目前其市值为 $ 975.12K USD。FWB 兑换 USD 的价格为实时更新。
Friends With Benefits Pro 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.47K USD
- Friends With Benefits Pro 当天价格变化为 +3.79%
- 其循环供应量为 597.46K USD

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Friends With Benefits Pro (FWB) 价格表现 USD

今天内，Friends With Benefits Pro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.059867
在过去30天内，Friends With Benefits Pro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0237691760
在过去60天内，Friends With Benefits Pro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0713124480
在过去90天内，Friends With Benefits Pro 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0877031018426772

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.059867+3.79%
30天$ +0.0237691760+1.45%
60天$ -0.0713124480-4.34%
90天$ -0.0877031018426772-5.07%

Friends With Benefits Pro (FWB) 价格分析

Friends With Benefits Pro 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.58
$ 1.58$ 1.58

$ 1.66
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$ 196.19
$ 196.19$ 196.19

-1.23%

+3.79%

-10.94%

Friends With Benefits Pro (FWB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 975.12K
$ 975.12K$ 975.12K

$ 2.47K
$ 2.47K$ 2.47K

597.46K
597.46K 597.46K

什么是Friends With Benefits Pro (FWB)

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Friends With Benefits Pro (FWB) 资源

官网

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FWB 兑换为当地货币

1 FWB 兑换 AUD
A$2.6404
1 FWB 兑换 GBP
1.312
1 FWB 兑换 EUR
1.5744
1 FWB 兑换 USD
$1.64
1 FWB 兑换 MYR
RM7.3308
1 FWB 兑换 TRY
57.9084
1 FWB 兑换 JPY
¥257.6932
1 FWB 兑换 RUB
182.04
1 FWB 兑换 INR
140.6628
1 FWB 兑换 IDR
Rp26,451.6092
1 FWB 兑换 PHP
94.956
1 FWB 兑换 EGP
￡E.83.23
1 FWB 兑换 BRL
R$10.414
1 FWB 兑换 CAD
C$2.3616
1 FWB 兑换 BDT
195.98
1 FWB 兑换 NGN
2,538.6872
1 FWB 兑换 UAH
68.9784
1 FWB 兑换 VES
Bs83.64
1 FWB 兑换 PKR
Rs456.822
1 FWB 兑换 KZT
860.8852
1 FWB 兑换 THB
฿56.2028
1 FWB 兑换 TWD
NT$53.9396
1 FWB 兑换 CHF
Fr1.476
1 FWB 兑换 HKD
HK$12.7428
1 FWB 兑换 MAD
.د.م16.564