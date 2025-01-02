今天 Friends With Benefits Pro (FWB) 的价格

今天 Friends With Benefits Pro (FWB) 的实时价格为 1.64 USD。目前其市值为 $ 975.12K USD。FWB 兑换 USD 的价格为实时更新。

Friends With Benefits Pro 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 2.47K USD

- Friends With Benefits Pro 当天价格变化为 +3.79%

- 其循环供应量为 597.46K USD

在获取 MEXC 上从 FWB兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 FWB 价格信息的首选平台。