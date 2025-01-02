Freya by Virtuals 价格 (FREYA)
今天 Freya by Virtuals (FREYA) 的实时价格为 0.02614666 USD。目前其市值为 $ 17.40M USD。FREYA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Freya by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.93M USD
- Freya by Virtuals 当天价格变化为 -28.80%
- 其循环供应量为 665.25M USD
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今天内，Freya by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01057639166632596。
在过去30天内，Freya by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.7090814096。
在过去60天内，Freya by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Freya by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01057639166632596
|-28.80%
|30天
|$ +0.7090814096
|+2,711.94%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Freya by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-8.96%
-28.80%
+1,130.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 FREYA 兑换 AUD
A$0.0420961226
|1 FREYA 兑换 GBP
￡0.020917328
|1 FREYA 兑换 EUR
€0.0251007936
|1 FREYA 兑换 USD
$0.02614666
|1 FREYA 兑换 MYR
RM0.1168755702
|1 FREYA 兑换 TRY
₺0.9232385646
|1 FREYA 兑换 JPY
¥4.1084246858
|1 FREYA 兑换 RUB
₽2.90227926
|1 FREYA 兑换 INR
₹2.2425990282
|1 FREYA 兑换 IDR
Rp421.7202635398
|1 FREYA 兑换 PHP
₱1.513891614
|1 FREYA 兑换 EGP
￡E.1.326942995
|1 FREYA 兑换 BRL
R$0.166031291
|1 FREYA 兑换 CAD
C$0.0376511904
|1 FREYA 兑换 BDT
৳3.12452587
|1 FREYA 兑换 NGN
₦40.4745067468
|1 FREYA 兑换 UAH
₴1.0997285196
|1 FREYA 兑换 VES
Bs1.33347966
|1 FREYA 兑换 PKR
Rs7.283152143
|1 FREYA 兑换 KZT
₸13.7251662338
|1 FREYA 兑换 THB
฿0.8960460382
|1 FREYA 兑换 TWD
NT$0.8599636474
|1 FREYA 兑换 CHF
Fr0.023531994
|1 FREYA 兑换 HKD
HK$0.2031595482
|1 FREYA 兑换 MAD
.د.م0.264081266