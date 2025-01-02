Freya by Virtuals 价格 (FREYA)

USD

Freya by Virtuals (FREYA) 实时价格图表

$0.02614221
$0.02614221$0.02614221
-28.80%(1D)

今天 Freya by Virtuals (FREYA) 的价格

今天 Freya by Virtuals (FREYA) 的实时价格为 0.02614666 USD。目前其市值为 $ 17.40M USD。FREYA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Freya by Virtuals 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.93M USD
- Freya by Virtuals 当天价格变化为 -28.80%
- 其循环供应量为 665.25M USD

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Freya by Virtuals (FREYA) 价格表现 USD

今天内，Freya by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01057639166632596
在过去30天内，Freya by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.7090814096
在过去60天内，Freya by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Freya by Virtuals 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.01057639166632596-28.80%
30天$ +0.7090814096+2,711.94%
60天$ 0--
90天$ 0--

Freya by Virtuals (FREYA) 价格分析

Freya by Virtuals 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02672781
$ 0.02672781$ 0.02672781

$ 0.03837239
$ 0.03837239$ 0.03837239

$ 0.03837239
$ 0.03837239$ 0.03837239

-8.96%

-28.80%

+1,130.08%

Freya by Virtuals (FREYA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 17.40M
$ 17.40M$ 17.40M

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

665.25M
665.25M 665.25M

什么是Freya by Virtuals (FREYA)

Freya is an AI agent in game with official endorsement from the team. Tryout the game (in alpha-test) through “website” button! You can talk to Freya anywhere on Twitter by simply tagging her, and she will be provide her witty insights ;) 33.33% of supply burnt? Yes, dev bought up the supply and burnt them! An 3% supply has been sent to “Freya Foundation” multisig shared with Starfall Chronicles Team, for Freya’s ongoing development. “Sunflower, set sail!”

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Freya by Virtuals (FREYA) 资源

官网

大家还在问：关于 Freya by Virtuals (FREYA) 的其他问题

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FREYA 兑换为当地货币

1 FREYA 兑换 AUD
A$0.0420961226
1 FREYA 兑换 GBP
0.020917328
1 FREYA 兑换 EUR
0.0251007936
1 FREYA 兑换 USD
$0.02614666
1 FREYA 兑换 MYR
RM0.1168755702
1 FREYA 兑换 TRY
0.9232385646
1 FREYA 兑换 JPY
¥4.1084246858
1 FREYA 兑换 RUB
2.90227926
1 FREYA 兑换 INR
2.2425990282
1 FREYA 兑换 IDR
Rp421.7202635398
1 FREYA 兑换 PHP
1.513891614
1 FREYA 兑换 EGP
￡E.1.326942995
1 FREYA 兑换 BRL
R$0.166031291
1 FREYA 兑换 CAD
C$0.0376511904
1 FREYA 兑换 BDT
3.12452587
1 FREYA 兑换 NGN
40.4745067468
1 FREYA 兑换 UAH
1.0997285196
1 FREYA 兑换 VES
Bs1.33347966
1 FREYA 兑换 PKR
Rs7.283152143
1 FREYA 兑换 KZT
13.7251662338
1 FREYA 兑换 THB
฿0.8960460382
1 FREYA 兑换 TWD
NT$0.8599636474
1 FREYA 兑换 CHF
Fr0.023531994
1 FREYA 兑换 HKD
HK$0.2031595482
1 FREYA 兑换 MAD
.د.م0.264081266