Frens of Elon 价格 (FRENS)
今天 Frens of Elon (FRENS) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 679.31K USD。FRENS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Frens of Elon 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.95K USD
- Frens of Elon 当天价格变化为 +8.92%
- 其循环供应量为 1000.00M USD
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今天内，Frens of Elon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Frens of Elon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Frens of Elon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Frens of Elon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+8.92%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Frens of Elon 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.01%
+8.92%
-20.86%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.
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