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Fren Pet 价格 (FP)

USD

Fren Pet (FP) 实时价格图表

$0.434286
$0.434286$0.434286
-2.10%(1D)

今天 Fren Pet (FP) 的价格

今天 Fren Pet (FP) 的实时价格为 0.434286 USD。目前其市值为 $ 3.18M USD。FP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fren Pet 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Fren Pet 当天价格变化为 -2.12%
- 其循环供应量为 7.33M USD

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Fren Pet (FP) 价格表现 USD

今天内，Fren Pet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.009424639601102
在过去30天内，Fren Pet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1463522105
在过去60天内，Fren Pet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0084682295
在过去90天内，Fren Pet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.167045233589966

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.009424639601102-2.12%
30天$ -0.1463522105-33.69%
60天$ -0.0084682295-1.94%
90天$ -0.167045233589966-27.77%

Fren Pet (FP) 价格分析

Fren Pet 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.433053
$ 0.433053$ 0.433053

$ 0.451194
$ 0.451194$ 0.451194

$ 16.52
$ 16.52$ 16.52

-0.88%

-2.12%

-2.78%

Fren Pet (FP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M

--
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7.33M
7.33M 7.33M

什么是Fren Pet (FP)

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.

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Fren Pet (FP) 资源

官网

Fren Pet（FP）代币经济

了解 Fren Pet（FP）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 FP 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Fren Pet (FP) 的其他问题

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FP 兑换为当地货币

1 FP 兑换 VND
11,428.23609
1 FP 兑换 AUD
A$0.66011472
1 FP 兑换 GBP
0.31702878
1 FP 兑换 EUR
0.37348596
1 FP 兑换 USD
$0.434286
1 FP 兑换 MYR
RM1.84137264
1 FP 兑换 TRY
17.1108684
1 FP 兑换 JPY
¥62.78472702
1 FP 兑换 RUB
34.0480224
1 FP 兑换 INR
37.4571675
1 FP 兑换 IDR
Rp7,119.44148384
1 FP 兑换 KRW
592.4746755
1 FP 兑换 PHP
24.64138764
1 FP 兑换 EGP
￡E.21.77510004
1 FP 兑换 BRL
R$2.38423014
1 FP 兑换 CAD
C$0.5862861
1 FP 兑换 BDT
53.08712064
1 FP 兑换 NGN
671.22809874
1 FP 兑换 UAH
18.03589758
1 FP 兑换 VES
Bs44.297172
1 FP 兑换 PKR
Rs122.9897952
1 FP 兑换 KZT
222.5932893
1 FP 兑换 THB
฿14.11863786
1 FP 兑换 TWD
NT$12.79840842
1 FP 兑换 AED
د.إ1.59382962
1 FP 兑换 CHF
Fr0.35177166
1 FP 兑换 HKD
HK$3.40480224
1 FP 兑换 MAD
.د.م3.9520026
1 FP 兑换 MXN
$8.22103398