FreeRossDAO 今日价格

FreeRossDAO (FREE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FREE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FREE。

FreeRossDAO 目前市值在 $ 291,660 排名第 #-，流通供应量为 7.72B FREE。过去 24 小时内，FREE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01386973，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FREE 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 -0.04%。过去一天，总交易量达到 --。

FreeRossDAO（FREE）市场信息

市值 $ 291.66K$ 291.66K $ 291.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 291.66K$ 291.66K $ 291.66K 流通量 7.72B 7.72B 7.72B 总供应量 9,287,305,927.354893 9,287,305,927.354893 9,287,305,927.354893

FreeRossDAO 的当前市值为 $ 291.66K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FREE 的流通量为 7.72B，总供应量是 9287305927.354893，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 291.66K。