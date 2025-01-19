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Freedomcoin 价格 (FREED)

USD

Freedomcoin (FREED) 实时价格图表

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$0.01908121$0.01908121
-6.90%(1D)

今天 Freedomcoin (FREED) 的价格

今天 Freedomcoin (FREED) 的实时价格为 0.01908121 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FREED 兑换 USD 的价格为实时更新。
Freedomcoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 386.42 USD
- Freedomcoin 当天价格变化为 -6.93%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Freedomcoin (FREED) 价格表现 USD

今天内，Freedomcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00142288931804817
在过去30天内，Freedomcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0097631930
在过去60天内，Freedomcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0121197033
在过去90天内，Freedomcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007988369681786585

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00142288931804817-6.93%
30天$ -0.0097631930-51.16%
60天$ +0.0121197033+63.52%
90天$ +0.007988369681786585+72.01%

Freedomcoin (FREED) 价格分析

Freedomcoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01893878
$ 0.01893878$ 0.01893878

$ 0.02108828
$ 0.02108828$ 0.02108828

$ 2.92
$ 2.92$ 2.92

+0.55%

-6.93%

-3.43%

Freedomcoin (FREED) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 386.42
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什么是Freedomcoin (FREED)

Freedomcoin (FREED) describes itself as a cryptocurrency supporting its conservative followers and Patriots. Freedomcoin's crowdfunding blockchain provides funding and recognition for Patriots utilizing PatriotNodes and PoS mining.

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Freedomcoin (FREED) 资源

官网

大家还在问：关于 Freedomcoin (FREED) 的其他问题

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FREED 兑换为当地货币

1 FREED 兑换 AUD
A$0.0307207481
1 FREED 兑换 GBP
0.0156465922
1 FREED 兑换 EUR
0.0185087737
1 FREED 兑换 USD
$0.01908121
1 FREED 兑换 MYR
RM0.085865445
1 FREED 兑换 TRY
0.6760472703
1 FREED 兑换 JPY
¥2.9818206867
1 FREED 兑换 RUB
1.9556332129
1 FREED 兑换 INR
1.6520511618
1 FREED 兑换 IDR
Rp312.8066712624
1 FREED 兑换 PHP
1.1172048455
1 FREED 兑换 EGP
￡E.0.961692984
1 FREED 兑换 BRL
R$0.116395381
1 FREED 兑换 CAD
C$0.0274769424
1 FREED 兑换 BDT
2.318367015
1 FREED 兑换 NGN
29.7214651323
1 FREED 兑换 UAH
0.8035097531
1 FREED 兑换 VES
Bs1.03038534
1 FREED 兑换 PKR
Rs5.3194597238
1 FREED 兑换 KZT
10.1279246438
1 FREED 兑换 THB
฿0.6562028119
1 FREED 兑换 TWD
NT$0.6275809969
1 FREED 兑换 CHF
Fr0.0173639011
1 FREED 兑换 HKD
HK$0.1484518138
1 FREED 兑换 MAD
.د.م0.1915753484