Freedomcoin 价格 (FREED)
今天 Freedomcoin (FREED) 的实时价格为 0.01908121 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FREED 兑换 USD 的价格为实时更新。
Freedomcoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 386.42 USD
- Freedomcoin 当天价格变化为 -6.93%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Freedomcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00142288931804817。
在过去30天内，Freedomcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0097631930。
在过去60天内，Freedomcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0121197033。
在过去90天内，Freedomcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007988369681786585。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00142288931804817
|-6.93%
|30天
|$ -0.0097631930
|-51.16%
|60天
|$ +0.0121197033
|+63.52%
|90天
|$ +0.007988369681786585
|+72.01%
Freedomcoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.55%
-6.93%
-3.43%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Freedomcoin (FREED) describes itself as a cryptocurrency supporting its conservative followers and Patriots. Freedomcoin's crowdfunding blockchain provides funding and recognition for Patriots utilizing PatriotNodes and PoS mining.
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|1 FREED 兑换 AUD
A$0.0307207481
|1 FREED 兑换 GBP
￡0.0156465922
|1 FREED 兑换 EUR
€0.0185087737
|1 FREED 兑换 USD
$0.01908121
|1 FREED 兑换 MYR
RM0.085865445
|1 FREED 兑换 TRY
₺0.6760472703
|1 FREED 兑换 JPY
¥2.9818206867
|1 FREED 兑换 RUB
₽1.9556332129
|1 FREED 兑换 INR
₹1.6520511618
|1 FREED 兑换 IDR
Rp312.8066712624
|1 FREED 兑换 PHP
₱1.1172048455
|1 FREED 兑换 EGP
￡E.0.961692984
|1 FREED 兑换 BRL
R$0.116395381
|1 FREED 兑换 CAD
C$0.0274769424
|1 FREED 兑换 BDT
৳2.318367015
|1 FREED 兑换 NGN
₦29.7214651323
|1 FREED 兑换 UAH
₴0.8035097531
|1 FREED 兑换 VES
Bs1.03038534
|1 FREED 兑换 PKR
Rs5.3194597238
|1 FREED 兑换 KZT
₸10.1279246438
|1 FREED 兑换 THB
฿0.6562028119
|1 FREED 兑换 TWD
NT$0.6275809969
|1 FREED 兑换 CHF
Fr0.0173639011
|1 FREED 兑换 HKD
HK$0.1484518138
|1 FREED 兑换 MAD
.د.م0.1915753484