Freedom of Money 今日价格

Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) 今日实时价格为 $ 0.00441099，过去 24 小时内变化了 9.60%。当前 FREEDOM OF MONEY 兑 USD 的汇率为 $ 0.00441099 每 FREEDOM OF MONEY。

Freedom of Money 目前市值在 $ 4,410,962 排名第 #-，流通供应量为 1.00B FREEDOM OF MONEY。过去 24 小时内，FREEDOM OF MONEY 的交易价格在 $ 0.00422064（低点）和 $ 0.00496713（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02165553，而历史最低价为 $ 0.00291554。

短期表现方面，FREEDOM OF MONEY 在过去一小时内波动了 +0.64%，过去7 天内波动了 +14.51%。过去一天，总交易量达到 $ 475.50K。

Freedom of Money（FREEDOM OF MONEY）市场信息

市值 $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M 成交量（24H） $ 475.50K$ 475.50K $ 475.50K 完全稀释市值 $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Freedom of Money 的当前市值为 $ 4.41M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 475.50K。FREEDOM OF MONEY 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.41M。