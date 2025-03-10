Frax USD 价格 (FRXUSD)
今天 Frax USD (FRXUSD) 的实时价格为 0.997508 USD。目前其市值为 $ 84.91M USD。FRXUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Frax USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.11M USD
- Frax USD 当天价格变化为 -0.02%
- 其循环供应量为 85.12M USD
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今天内，Frax USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002463914508882。
在过去30天内，Frax USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Frax USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Frax USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0002463914508882
|-0.02%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Frax USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.01%
-0.02%
+0.14%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems.
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|1 FRXUSD 兑换 AUD
A$1.57606264
|1 FRXUSD 兑换 GBP
￡0.76808116
|1 FRXUSD 兑换 EUR
€0.91770736
|1 FRXUSD 兑换 USD
$0.997508
|1 FRXUSD 兑换 MYR
RM4.39901028
|1 FRXUSD 兑换 TRY
₺36.36914168
|1 FRXUSD 兑换 JPY
¥147.69103448
|1 FRXUSD 兑换 RUB
₽88.79816216
|1 FRXUSD 兑换 INR
₹86.92284712
|1 FRXUSD 兑换 IDR
Rp16,352.58754752
|1 FRXUSD 兑换 PHP
₱57.0574576
|1 FRXUSD 兑换 EGP
￡E.50.53375528
|1 FRXUSD 兑换 BRL
R$5.76559624
|1 FRXUSD 兑换 CAD
C$1.42643644
|1 FRXUSD 兑换 BDT
৳121.32689804
|1 FRXUSD 兑换 NGN
₦1,511.3742462
|1 FRXUSD 兑换 UAH
₴41.15718008
|1 FRXUSD 兑换 VES
Bs63.840512
|1 FRXUSD 兑换 PKR
Rs279.64139272
|1 FRXUSD 兑换 KZT
₸489.9260542
|1 FRXUSD 兑换 THB
฿33.65591992
|1 FRXUSD 兑换 TWD
NT$32.75816272
|1 FRXUSD 兑换 CHF
Fr0.87780704
|1 FRXUSD 兑换 HKD
HK$7.75063716
|1 FRXUSD 兑换 MAD
.د.م9.70575284
|1 FRXUSD 兑换 MXN
$20.2494124