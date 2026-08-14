Frax Staked frxUSD 今日价格

Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) 今日实时价格为 $ 1.21，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SFRXUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.21 每 SFRXUSD。

Frax Staked frxUSD 目前市值在 $ 34,722,721 排名第 #-，流通供应量为 28.80M SFRXUSD。过去 24 小时内，SFRXUSD 的交易价格在 $ 1.2（低点）和 $ 1.21（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.29，而历史最低价为 $ 1.056。

短期表现方面，SFRXUSD 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 +0.07%。过去一天，总交易量达到 $ 230.04K。

Frax Staked frxUSD（SFRXUSD）市场信息

市值 $ 34.72M$ 34.72M $ 34.72M 成交量（24H） $ 230.04K$ 230.04K $ 230.04K 完全稀释市值 $ 34.72M$ 34.72M $ 34.72M 流通量 28.80M 28.80M 28.80M 总供应量 28,802,431.46282744 28,802,431.46282744 28,802,431.46282744

Frax Staked frxUSD 的当前市值为 $ 34.72M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 230.04K。SFRXUSD 的流通量为 28.80M，总供应量是 28802431.46282744，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.72M。