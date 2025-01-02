Frax 价格 (FRAX)
今天 Frax (FRAX) 的实时价格为 0.994981 USD。目前其市值为 $ 646.18M USD。FRAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Frax 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.38M USD
- Frax 当天价格变化为 +0.05%
- 其循环供应量为 649.43M USD
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今天内，Frax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00053757。
在过去30天内，Frax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008485197。
在过去60天内，Frax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001948172。
在过去90天内，Frax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019485656011322。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00053757
|+0.05%
|30天
|$ -0.0008485197
|-0.08%
|60天
|$ -0.0001948172
|-0.01%
|90天
|$ -0.0019485656011322
|-0.19%
Frax 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.15%
+0.05%
+0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The first fractional-algorithmic stablecoin
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|1 FRAX 兑换 AUD
A$1.60191941
|1 FRAX 兑换 GBP
￡0.7959848
|1 FRAX 兑换 EUR
€0.95518176
|1 FRAX 兑换 USD
$0.994981
|1 FRAX 兑换 MYR
RM4.44756507
|1 FRAX 兑换 TRY
₺35.13277911
|1 FRAX 兑换 JPY
¥156.34136453
|1 FRAX 兑换 RUB
₽110.442891
|1 FRAX 兑换 INR
₹85.33952037
|1 FRAX 兑换 IDR
Rp16,048.07839843
|1 FRAX 兑换 PHP
₱57.6093999
|1 FRAX 兑换 EGP
￡E.50.49528575
|1 FRAX 兑换 BRL
R$6.31812935
|1 FRAX 兑换 CAD
C$1.43277264
|1 FRAX 兑换 BDT
৳118.9002295
|1 FRAX 兑换 NGN
₦1,540.21068838
|1 FRAX 兑换 UAH
₴41.84890086
|1 FRAX 兑换 VES
Bs50.744031
|1 FRAX 兑换 PKR
Rs277.15195755
|1 FRAX 兑换 KZT
₸522.29537633
|1 FRAX 兑换 THB
฿34.09799887
|1 FRAX 兑换 TWD
NT$32.72492509
|1 FRAX 兑换 CHF
Fr0.8954829
|1 FRAX 兑换 HKD
HK$7.73100237
|1 FRAX 兑换 MAD
.د.م10.0493081