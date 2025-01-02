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Frax 价格 (FRAX)

USD

Frax (FRAX) 实时价格图表

$0.994994
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0.00%(1D)

今天 Frax (FRAX) 的价格

今天 Frax (FRAX) 的实时价格为 0.994981 USD。目前其市值为 $ 646.18M USD。FRAX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Frax 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.38M USD
- Frax 当天价格变化为 +0.05%
- 其循环供应量为 649.43M USD

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Frax (FRAX) 价格表现 USD

今天内，Frax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00053757
在过去30天内，Frax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008485197
在过去60天内，Frax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001948172
在过去90天内，Frax 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019485656011322

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00053757+0.05%
30天$ -0.0008485197-0.08%
60天$ -0.0001948172-0.01%
90天$ -0.0019485656011322-0.19%

Frax (FRAX) 价格分析

Frax 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.990628
$ 0.990628$ 0.990628

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

-0.15%

+0.05%

+0.00%

Frax (FRAX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 646.18M
$ 646.18M$ 646.18M

$ 14.38M
$ 14.38M$ 14.38M

649.43M
649.43M 649.43M

什么是Frax (FRAX)

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Frax (FRAX) 资源

官网

大家还在问：关于 Frax (FRAX) 的其他问题

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FRAX 兑换为当地货币

1 FRAX 兑换 AUD
A$1.60191941
1 FRAX 兑换 GBP
0.7959848
1 FRAX 兑换 EUR
0.95518176
1 FRAX 兑换 USD
$0.994981
1 FRAX 兑换 MYR
RM4.44756507
1 FRAX 兑换 TRY
35.13277911
1 FRAX 兑换 JPY
¥156.34136453
1 FRAX 兑换 RUB
110.442891
1 FRAX 兑换 INR
85.33952037
1 FRAX 兑换 IDR
Rp16,048.07839843
1 FRAX 兑换 PHP
57.6093999
1 FRAX 兑换 EGP
￡E.50.49528575
1 FRAX 兑换 BRL
R$6.31812935
1 FRAX 兑换 CAD
C$1.43277264
1 FRAX 兑换 BDT
118.9002295
1 FRAX 兑换 NGN
1,540.21068838
1 FRAX 兑换 UAH
41.84890086
1 FRAX 兑换 VES
Bs50.744031
1 FRAX 兑换 PKR
Rs277.15195755
1 FRAX 兑换 KZT
522.29537633
1 FRAX 兑换 THB
฿34.09799887
1 FRAX 兑换 TWD
NT$32.72492509
1 FRAX 兑换 CHF
Fr0.8954829
1 FRAX 兑换 HKD
HK$7.73100237
1 FRAX 兑换 MAD
.د.م10.0493081