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Frapped USDT 价格 (FUSDT)

USD

Frapped USDT (FUSDT) 实时价格图表

$0.985207
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-7.50%(1D)

今天 Frapped USDT (FUSDT) 的价格

今天 Frapped USDT (FUSDT) 的实时价格为 0.985207 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FUSDT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Frapped USDT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 62.97K USD
- Frapped USDT 当天价格变化为 -7.52%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Frapped USDT (FUSDT) 价格表现 USD

今天内，Frapped USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0801996825758305
在过去30天内，Frapped USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0886239016
在过去60天内，Frapped USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1289928569
在过去90天内，Frapped USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.91948981526586035

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0801996825758305-7.52%
30天$ -0.0886239016-8.99%
60天$ -0.1289928569-13.09%
90天$ +0.91948981526586035+1,399.16%

Frapped USDT (FUSDT) 价格分析

Frapped USDT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.984203
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$ 1.073
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$ 1.63
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-7.80%

-7.52%

-3.45%

Frapped USDT (FUSDT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 62.97K
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什么是Frapped USDT (FUSDT)

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Frapped USDT (FUSDT) 资源

官网

大家还在问：关于 Frapped USDT (FUSDT) 的其他问题

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FUSDT 兑换为当地货币

1 FUSDT 兑换 AUD
A$1.58618327
1 FUSDT 兑换 GBP
0.80786974
1 FUSDT 兑换 EUR
0.95565079
1 FUSDT 兑换 USD
$0.985207
1 FUSDT 兑换 MYR
RM4.4334315
1 FUSDT 兑换 TRY
34.90588401
1 FUSDT 兑换 JPY
¥153.95829789
1 FUSDT 兑换 RUB
100.97386543
1 FUSDT 兑换 INR
85.29922206
1 FUSDT 兑换 IDR
Rp16,150.93184208
1 FUSDT 兑换 PHP
57.68386985
1 FUSDT 兑换 EGP
￡E.49.6544328
1 FUSDT 兑换 BRL
R$6.0097627
1 FUSDT 兑换 CAD
C$1.41869808
1 FUSDT 兑换 BDT
119.7026505
1 FUSDT 兑换 NGN
1,534.58797941
1 FUSDT 兑换 UAH
41.48706677
1 FUSDT 兑换 VES
Bs53.201178
1 FUSDT 兑换 PKR
Rs274.65600746
1 FUSDT 兑换 KZT
522.92817146
1 FUSDT 兑换 THB
฿33.88126873
1 FUSDT 兑换 TWD
NT$32.40345823
1 FUSDT 兑换 CHF
Fr0.89653837
1 FUSDT 兑换 HKD
HK$7.66491046
1 FUSDT 兑换 MAD
.د.م9.89147828