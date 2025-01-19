Frapped USDT 价格 (FUSDT)
今天 Frapped USDT (FUSDT) 的实时价格为 0.985207 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FUSDT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Frapped USDT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 62.97K USD
- Frapped USDT 当天价格变化为 -7.52%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Frapped USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0801996825758305。
在过去30天内，Frapped USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0886239016。
在过去60天内，Frapped USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1289928569。
在过去90天内，Frapped USDT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.91948981526586035。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0801996825758305
|-7.52%
|30天
|$ -0.0886239016
|-8.99%
|60天
|$ -0.1289928569
|-13.09%
|90天
|$ +0.91948981526586035
|+1,399.16%
Frapped USDT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-7.80%
-7.52%
-3.45%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 FUSDT 兑换 AUD
A$1.58618327
|1 FUSDT 兑换 GBP
￡0.80786974
|1 FUSDT 兑换 EUR
€0.95565079
|1 FUSDT 兑换 USD
$0.985207
|1 FUSDT 兑换 MYR
RM4.4334315
|1 FUSDT 兑换 TRY
₺34.90588401
|1 FUSDT 兑换 JPY
¥153.95829789
|1 FUSDT 兑换 RUB
₽100.97386543
|1 FUSDT 兑换 INR
₹85.29922206
|1 FUSDT 兑换 IDR
Rp16,150.93184208
|1 FUSDT 兑换 PHP
₱57.68386985
|1 FUSDT 兑换 EGP
￡E.49.6544328
|1 FUSDT 兑换 BRL
R$6.0097627
|1 FUSDT 兑换 CAD
C$1.41869808
|1 FUSDT 兑换 BDT
৳119.7026505
|1 FUSDT 兑换 NGN
₦1,534.58797941
|1 FUSDT 兑换 UAH
₴41.48706677
|1 FUSDT 兑换 VES
Bs53.201178
|1 FUSDT 兑换 PKR
Rs274.65600746
|1 FUSDT 兑换 KZT
₸522.92817146
|1 FUSDT 兑换 THB
฿33.88126873
|1 FUSDT 兑换 TWD
NT$32.40345823
|1 FUSDT 兑换 CHF
Fr0.89653837
|1 FUSDT 兑换 HKD
HK$7.66491046
|1 FUSDT 兑换 MAD
.د.م9.89147828