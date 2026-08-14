Frank Ocean 今日价格

Frank Ocean (FRANK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.48%。当前 FRANK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FRANK。

Frank Ocean 目前市值在 $ 24,555 排名第 #-，流通供应量为 961.39M FRANK。过去 24 小时内，FRANK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00148586，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FRANK 在过去一小时内波动了 +0.17%，过去7 天内波动了 -35.16%。过去一天，总交易量达到 --。

Frank Ocean（FRANK）市场信息

市值 $ 24.56K$ 24.56K $ 24.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.56K$ 24.56K $ 24.56K 流通量 961.39M 961.39M 961.39M 总供应量 961,385,668.832461 961,385,668.832461 961,385,668.832461

Frank Ocean 的当前市值为 $ 24.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FRANK 的流通量为 961.39M，总供应量是 961385668.832461，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.56K。