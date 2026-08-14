Fragmetric 今日价格

Fragmetric (FRAG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 94,19%。当前 FRAG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FRAG。

Fragmetric 目前市值在 $ 55.683 排名第 #-，流通供应量为 202,00M FRAG。过去 24 小时内，FRAG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,170403，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FRAG 在过去一小时内波动了 -%0,18，过去7 天内波动了 -%57,54。过去一天，总交易量达到 $ 891,03。

Fragmetric（FRAG）市场信息

市值 $ 55,68K$ 55,68K $ 55,68K 成交量（24H） $ 891,03$ 891,03 $ 891,03 完全稀释市值 $ 275,66K$ 275,66K $ 275,66K 流通量 202,00M 202,00M 202,00M 总供应量 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Fragmetric 的当前市值为 $ 55,68K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 891,03。FRAG 的流通量为 202,00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 275,66K。