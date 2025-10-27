Fox inu（FINU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00324379 24H最高价 $ 0.0037953 历史最高 $ 0.00865818 最低价 $ 0.00134613 涨跌幅（1H） +1.69% 涨跌幅（1D） +15.38% 漲跌幅（7D） +20.59%

Fox inu（FINU）当前实时价格为 $0.00377783。过去 24 小时内，FINU 的交易价格在 $ 0.00324379 至 $ 0.0037953 之间波动，市场活跃度显著。FINU 的历史最高价为 $ 0.00865818，历史最低价为 $ 0.00134613。

从短期表现来看，FINU 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.69%，过去 24 小时内变动为 +15.38%，过去 7 天内累计变动为 +20.59%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Fox inu（FINU）市场信息

市值 $ 373.40K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 373.40K 流通量 98.86M 总供应量 98,862,777.11371821

Fox inu 的当前市值为 $ 373.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FINU 的流通量为 98.86M，总供应量是 98862777.11371821，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 373.40K。