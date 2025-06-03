Fourth Star 价格 (FSTR)
今天 Fourth Star (FSTR) 的实时价格为 0.02070841 USD。目前其市值为 $ 199.92K USD。FSTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fourth Star 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Fourth Star 当天价格变化为 -41.02%
- 其循环供应量为 9.65M USD
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今天内，Fourth Star 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01440281050569652。
在过去30天内，Fourth Star 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0049686640。
在过去60天内，Fourth Star 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Fourth Star 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01440281050569652
|-41.02%
|30天
|$ +0.0049686640
|+23.99%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Fourth Star 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.00%
-41.02%
-31.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 FSTR 兑换 VND
₫544.94180915
|1 FSTR 兑换 AUD
A$0.0318909514
|1 FSTR 兑换 GBP
￡0.0153242234
|1 FSTR 兑换 EUR
€0.0180163167
|1 FSTR 兑换 USD
$0.02070841
|1 FSTR 兑换 MYR
RM0.0878036584
|1 FSTR 兑换 TRY
₺0.8105271674
|1 FSTR 兑换 JPY
¥2.9637876392
|1 FSTR 兑换 RUB
₽1.6332722967
|1 FSTR 兑换 INR
₹1.7728469801
|1 FSTR 兑换 IDR
Rp339.4820768304
|1 FSTR 兑换 KRW
₩28.5239710181
|1 FSTR 兑换 PHP
₱1.1530442688
|1 FSTR 兑换 EGP
￡E.1.0285867247
|1 FSTR 兑换 BRL
R$0.1174166847
|1 FSTR 兑换 CAD
C$0.0283705217
|1 FSTR 兑换 BDT
৳2.5313960384
|1 FSTR 兑换 NGN
₦32.7662958907
|1 FSTR 兑换 UAH
₴0.8604344355
|1 FSTR 兑换 VES
Bs1.98800736
|1 FSTR 兑换 PKR
Rs5.8250686489
|1 FSTR 兑换 KZT
₸10.6087113589
|1 FSTR 兑换 THB
฿0.6748870819
|1 FSTR 兑换 TWD
NT$0.6214593841
|1 FSTR 兑换 AED
د.إ0.0759998647
|1 FSTR 兑换 CHF
Fr0.0169808962
|1 FSTR 兑换 HKD
HK$0.1623539344
|1 FSTR 兑换 MAD
.د.م0.1903102879
|1 FSTR 兑换 MXN
$0.3984298084