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Fourth Star 价格 (FSTR)

USD

Fourth Star (FSTR) 实时价格图表

$0.02070841
$0.02070841$0.02070841
-41.00%(1D)

今天 Fourth Star (FSTR) 的价格

今天 Fourth Star (FSTR) 的实时价格为 0.02070841 USD。目前其市值为 $ 199.92K USD。FSTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fourth Star 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Fourth Star 当天价格变化为 -41.02%
- 其循环供应量为 9.65M USD

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Fourth Star (FSTR) 价格表现 USD

今天内，Fourth Star 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01440281050569652
在过去30天内，Fourth Star 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0049686640
在过去60天内，Fourth Star 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Fourth Star 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.01440281050569652-41.02%
30天$ +0.0049686640+23.99%
60天$ 0--
90天$ 0--

Fourth Star (FSTR) 价格分析

Fourth Star 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01900742
$ 0.01900742$ 0.01900742

$ 0.03581314
$ 0.03581314$ 0.03581314

$ 0.090011
$ 0.090011$ 0.090011

+0.00%

-41.02%

-31.21%

Fourth Star (FSTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 199.92K
$ 199.92K$ 199.92K

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9.65M
9.65M 9.65M

什么是Fourth Star (FSTR)

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Fourth Star (FSTR) 资源

官网

大家还在问：关于 Fourth Star (FSTR) 的其他问题

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FSTR 兑换为当地货币

1 FSTR 兑换 VND
544.94180915
1 FSTR 兑换 AUD
A$0.0318909514
1 FSTR 兑换 GBP
0.0153242234
1 FSTR 兑换 EUR
0.0180163167
1 FSTR 兑换 USD
$0.02070841
1 FSTR 兑换 MYR
RM0.0878036584
1 FSTR 兑换 TRY
0.8105271674
1 FSTR 兑换 JPY
¥2.9637876392
1 FSTR 兑换 RUB
1.6332722967
1 FSTR 兑换 INR
1.7728469801
1 FSTR 兑换 IDR
Rp339.4820768304
1 FSTR 兑换 KRW
28.5239710181
1 FSTR 兑换 PHP
1.1530442688
1 FSTR 兑换 EGP
￡E.1.0285867247
1 FSTR 兑换 BRL
R$0.1174166847
1 FSTR 兑换 CAD
C$0.0283705217
1 FSTR 兑换 BDT
2.5313960384
1 FSTR 兑换 NGN
32.7662958907
1 FSTR 兑换 UAH
0.8604344355
1 FSTR 兑换 VES
Bs1.98800736
1 FSTR 兑换 PKR
Rs5.8250686489
1 FSTR 兑换 KZT
10.6087113589
1 FSTR 兑换 THB
฿0.6748870819
1 FSTR 兑换 TWD
NT$0.6214593841
1 FSTR 兑换 AED
د.إ0.0759998647
1 FSTR 兑换 CHF
Fr0.0169808962
1 FSTR 兑换 HKD
HK$0.1623539344
1 FSTR 兑换 MAD
.د.م0.1903102879
1 FSTR 兑换 MXN
$0.3984298084