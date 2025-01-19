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Forte AUD 价格 (AUDF)

USD

Forte AUD (AUDF) 实时价格图表

$0.618448
$0.618448$0.618448
-0.20%(1D)

今天 Forte AUD (AUDF) 的价格

今天 Forte AUD (AUDF) 的实时价格为 0.618448 USD。目前其市值为 $ 2.55M USD。AUDF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Forte AUD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 161.61K USD
- Forte AUD 当天价格变化为 -0.20%
- 其循环供应量为 4.13M USD

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Forte AUD (AUDF) 价格表现 USD

今天内，Forte AUD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012921582883551
在过去30天内，Forte AUD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0439407922
在过去60天内，Forte AUD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0439407922
在过去90天内，Forte AUD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0012921582883551-0.20%
30天$ -0.0439407922-7.10%
60天$ -0.0439407922-7.10%
90天$ 0--

Forte AUD (AUDF) 价格分析

Forte AUD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.617581
$ 0.617581$ 0.617581

$ 0.621358
$ 0.621358$ 0.621358

$ 0.673155
$ 0.673155$ 0.673155

-0.08%

-0.20%

+0.64%

Forte AUD (AUDF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

$ 161.61K
$ 161.61K$ 161.61K

4.13M
4.13M 4.13M

什么是Forte AUD (AUDF)

Forte AUD (AUDF) is a stablecoin that is pegged 1:1 to the Australian Dollar (AUD), representing a blend of traditional financial systems and blockchain tech.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Forte AUD (AUDF) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Forte AUD (AUDF) 的其他问题

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AUDF 兑换为当地货币

1 AUDF 兑换 AUD
A$0.99570128
1 AUDF 兑换 GBP
0.50712736
1 AUDF 兑换 EUR
0.59989456
1 AUDF 兑换 USD
$0.618448
1 AUDF 兑换 MYR
RM2.783016
1 AUDF 兑换 TRY
21.91161264
1 AUDF 兑换 JPY
¥96.64486896
1 AUDF 兑换 RUB
63.38473552
1 AUDF 兑换 INR
53.54522784
1 AUDF 兑换 IDR
Rp10,138.49018112
1 AUDF 兑换 PHP
36.2101304
1 AUDF 兑换 EGP
￡E.31.1697792
1 AUDF 兑换 BRL
R$3.7725328
1 AUDF 兑换 CAD
C$0.89056512
1 AUDF 兑换 BDT
75.141432
1 AUDF 兑换 NGN
963.31315824
1 AUDF 兑换 UAH
26.04284528
1 AUDF 兑换 VES
Bs33.396192
1 AUDF 兑换 PKR
Rs172.41093344
1 AUDF 兑换 KZT
328.25982944
1 AUDF 兑换 THB
฿21.26842672
1 AUDF 兑换 TWD
NT$20.34075472
1 AUDF 兑换 CHF
Fr0.56278768
1 AUDF 兑换 HKD
HK$4.81152544
1 AUDF 兑换 MAD
.د.م6.20921792