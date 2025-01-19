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Fort Block Games 价格 (FBG)

USD

Fort Block Games (FBG) 实时价格图表

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-3.50%(1D)

今天 Fort Block Games (FBG) 的价格

今天 Fort Block Games (FBG) 的实时价格为 0.02693855 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FBG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fort Block Games 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.34K USD
- Fort Block Games 当天价格变化为 -3.50%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Fort Block Games (FBG) 价格表现 USD

今天内，Fort Block Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00097837744952991
在过去30天内，Fort Block Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0083645221
在过去60天内，Fort Block Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0101640496
在过去90天内，Fort Block Games 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00097837744952991-3.50%
30天$ -0.0083645221-31.05%
60天$ -0.0101640496-37.73%
90天$ 0--

Fort Block Games (FBG) 价格分析

Fort Block Games 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02691214
$ 0.02691214$ 0.02691214

$ 0.02832135
$ 0.02832135$ 0.02832135

$ 0.471237
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-0.35%

-3.50%

-4.02%

Fort Block Games (FBG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.34K
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什么是Fort Block Games (FBG)

Ethereum Based GameFi project focusing on the Roblox, FortNite, and Unreal Engine 5 gaming models, offering revenue share to holders.

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Fort Block Games (FBG) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Fort Block Games (FBG) 的其他问题

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FBG 兑换为当地货币

1 FBG 兑换 AUD
A$0.0433710655
1 FBG 兑换 GBP
0.022089611
1 FBG 兑换 EUR
0.0261303935
1 FBG 兑换 USD
$0.02693855
1 FBG 兑换 MYR
RM0.121223475
1 FBG 兑换 TRY
0.9544328265
1 FBG 兑换 JPY
¥4.2096872085
1 FBG 兑换 RUB
2.7609319895
1 FBG 兑换 INR
2.332339659
1 FBG 兑换 IDR
Rp441.615503112
1 FBG 兑换 PHP
1.5772521025
1 FBG 兑换 EGP
￡E.1.35770292
1 FBG 兑换 BRL
R$0.164325155
1 FBG 兑换 CAD
C$0.038791512
1 FBG 兑换 BDT
3.273033825
1 FBG 兑换 NGN
41.9602936365
1 FBG 兑换 UAH
1.1343823405
1 FBG 兑换 VES
Bs1.4546817
1 FBG 兑换 PKR
Rs7.509928969
1 FBG 兑换 KZT
14.298443569
1 FBG 兑换 THB
฿0.9264167345
1 FBG 兑换 TWD
NT$0.8860089095
1 FBG 兑换 CHF
Fr0.0245140805
1 FBG 兑换 HKD
HK$0.209581919
1 FBG 兑换 MAD
.د.م0.270463042