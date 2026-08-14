Forma Robotics 今日价格

Forma Robotics (FORMA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.78%。当前 FORMA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FORMA。

Forma Robotics 目前市值在 $ 16,757.3 排名第 #-，流通供应量为 99.99M FORMA。过去 24 小时内，FORMA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00605943，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FORMA 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -17.12%。过去一天，总交易量达到 $ 55.24。

Forma Robotics（FORMA）市场信息

市值 $ 16.76K$ 16.76K $ 16.76K 成交量（24H） $ 55.24$ 55.24 $ 55.24 完全稀释市值 $ 16.76K$ 16.76K $ 16.76K 流通量 99.99M 99.99M 99.99M 总供应量 99,986,885.0111329 99,986,885.0111329 99,986,885.0111329

Forma Robotics 的当前市值为 $ 16.76K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.24。FORMA 的流通量为 99.99M，总供应量是 99986885.0111329，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.76K。