ForgAI 今日价格

ForgAI (FORGAI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 FORGAI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FORGAI。

ForgAI 目前市值在 $ 18,556.38 排名第 #-，流通供应量为 958.99M FORGAI。过去 24 小时内，FORGAI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FORGAI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5.85%。过去一天，总交易量达到 --。

ForgAI（FORGAI）市场信息

市值 $ 18.56K$ 18.56K $ 18.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.56K$ 18.56K $ 18.56K 流通量 958.99M 958.99M 958.99M 总供应量 958,993,000.0 958,993,000.0 958,993,000.0

ForgAI 的当前市值为 $ 18.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FORGAI 的流通量为 958.99M，总供应量是 958993000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.56K。