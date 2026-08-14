foreskin 今日价格

foreskin (HOOD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.95%。当前 HOOD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOOD。

foreskin 目前市值在 $ 32,704 排名第 #-，流通供应量为 868.51M HOOD。过去 24 小时内，HOOD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00158288，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOOD 在过去一小时内波动了 +0.13%，过去7 天内波动了 +26.35%。过去一天，总交易量达到 --。

foreskin（HOOD）市场信息

市值 $ 32.70K$ 32.70K $ 32.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 37.66K$ 37.66K $ 37.66K 流通量 868.51M 868.51M 868.51M 总供应量 868,507,809.7582701 868,507,809.7582701 868,507,809.7582701

foreskin 的当前市值为 $ 32.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOOD 的流通量为 868.51M，总供应量是 868507809.7582701，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 37.66K。