Football Capital Markets (FCM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.39%。当前 FCM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FCM。

Football Capital Markets 目前市值在 $ 85,599 排名第 #-，流通供应量为 488.85M FCM。过去 24 小时内，FCM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00704927，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FCM 在过去一小时内波动了 -1.74%，过去7 天内波动了 -20.95%。过去一天，总交易量达到 $ 165.54。

Football Capital Markets（FCM）市场信息

市值 $ 85.60K$ 85.60K $ 85.60K 成交量（24H） $ 165.54$ 165.54 $ 165.54 完全稀释市值 $ 166.71K$ 166.71K $ 166.71K 流通量 488.85M 488.85M 488.85M 总供应量 986,570,959.19936 986,570,959.19936 986,570,959.19936

Football Capital Markets 的当前市值为 $ 85.60K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 165.54。FCM 的流通量为 488.85M，总供应量是 986570959.19936，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 166.71K。