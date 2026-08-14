Fonz on Pons 今日价格

Fonz on Pons (FONZ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 25.64%。当前 FONZ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FONZ。

Fonz on Pons 目前市值在 $ 201,433 排名第 #-，流通供应量为 812.47M FONZ。过去 24 小时内，FONZ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00104012，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FONZ 在过去一小时内波动了 -2.49%，过去7 天内波动了 +174.69%。过去一天，总交易量达到 $ 66.81K。

Fonz on Pons（FONZ）市场信息

市值 $ 201.43K$ 201.43K $ 201.43K 成交量（24H） $ 66.81K$ 66.81K $ 66.81K 完全稀释市值 $ 201.43K$ 201.43K $ 201.43K 流通量 812.47M 812.47M 812.47M 总供应量 812,471,192.9514716 812,471,192.9514716 812,471,192.9514716

Fonz on Pons 的当前市值为 $ 201.43K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 66.81K。FONZ 的流通量为 812.47M，总供应量是 812471192.9514716，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 201.43K。