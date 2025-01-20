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FomosFi 价格 (FOMOS)

USD

FomosFi (FOMOS) 实时价格图表

$0.00557158
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-8.00%(1D)

今天 FomosFi (FOMOS) 的价格

今天 FomosFi (FOMOS) 的实时价格为 0.00557158 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FOMOS 兑换 USD 的价格为实时更新。
FomosFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 669.81 USD
- FomosFi 当天价格变化为 -8.06%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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FomosFi (FOMOS) 价格表现 USD

今天内，FomosFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000489011194039165
在过去30天内，FomosFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0014558984
在过去60天内，FomosFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011542547
在过去90天内，FomosFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001414283691253381

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000489011194039165-8.06%
30天$ +0.0014558984+26.13%
60天$ +0.0011542547+20.72%
90天$ +0.001414283691253381+34.02%

FomosFi (FOMOS) 价格分析

FomosFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00540212
$ 0.00540212$ 0.00540212

$ 0.0061847
$ 0.0061847$ 0.0061847

$ 0.02053806
$ 0.02053806$ 0.02053806

+0.10%

-8.06%

-3.43%

FomosFi (FOMOS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 669.81
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什么是FomosFi (FOMOS)

Burn $Fomos token and receive $FomosBuild to receive BNB as a reward. • $FomosBuild is determined by the amount of $Fomos burnt. • $FomosBuild gives you the amount of BNB equivalent that you have burnt. • Receive 2x returns on your amount Burnt (eg. If you burnt 1BNB equivalent of tokens, you would get 2BNB as your reward) • Returns will be capped at 2x and must be claimed manually from the website. • How fast the rewards are given is determined by the transaction volume. 1% of transaction volume will go to the rewards pool.

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FomosFi (FOMOS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 FomosFi (FOMOS) 的其他问题

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FOMOS 兑换为当地货币

1 FOMOS 兑换 AUD
A$0.0089702438
1 FOMOS 兑换 GBP
0.0045686956
1 FOMOS 兑换 EUR
0.0054044326
1 FOMOS 兑换 USD
$0.00557158
1 FOMOS 兑换 MYR
RM0.02507211
1 FOMOS 兑换 TRY
0.1974010794
1 FOMOS 兑换 JPY
¥0.8706708066
1 FOMOS 兑换 RUB
0.5708640868
1 FOMOS 兑换 INR
0.4823873964
1 FOMOS 兑换 IDR
Rp91.3373624352
1 FOMOS 兑换 PHP
0.326216009
1 FOMOS 兑换 EGP
￡E.0.2798047476
1 FOMOS 兑换 BRL
R$0.033986638
1 FOMOS 兑换 CAD
C$0.0080230752
1 FOMOS 兑换 BDT
0.67694697
1 FOMOS 兑换 NGN
8.6784601554
1 FOMOS 兑换 UAH
0.2346192338
1 FOMOS 兑换 VES
Bs0.30086532
1 FOMOS 兑换 PKR
Rs1.5532450724
1 FOMOS 兑换 KZT
2.9572832324
1 FOMOS 兑换 THB
฿0.1923866574
1 FOMOS 兑换 TWD
NT$0.1832492662
1 FOMOS 兑换 CHF
Fr0.0050701378
1 FOMOS 兑换 HKD
HK$0.0433468924
1 FOMOS 兑换 MAD
.د.م0.0559386632