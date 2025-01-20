FomosFi 价格 (FOMOS)
今天 FomosFi (FOMOS) 的实时价格为 0.00557158 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FOMOS 兑换 USD 的价格为实时更新。
FomosFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 669.81 USD
- FomosFi 当天价格变化为 -8.06%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，FomosFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000489011194039165。
在过去30天内，FomosFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0014558984。
在过去60天内，FomosFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011542547。
在过去90天内，FomosFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001414283691253381。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000489011194039165
|-8.06%
|30天
|$ +0.0014558984
|+26.13%
|60天
|$ +0.0011542547
|+20.72%
|90天
|$ +0.001414283691253381
|+34.02%
FomosFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.10%
-8.06%
-3.43%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Burn $Fomos token and receive $FomosBuild to receive BNB as a reward. • $FomosBuild is determined by the amount of $Fomos burnt. • $FomosBuild gives you the amount of BNB equivalent that you have burnt. • Receive 2x returns on your amount Burnt (eg. If you burnt 1BNB equivalent of tokens, you would get 2BNB as your reward) • Returns will be capped at 2x and must be claimed manually from the website. • How fast the rewards are given is determined by the transaction volume. 1% of transaction volume will go to the rewards pool.
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|1 FOMOS 兑换 AUD
A$0.0089702438
|1 FOMOS 兑换 GBP
￡0.0045686956
|1 FOMOS 兑换 EUR
€0.0054044326
|1 FOMOS 兑换 USD
$0.00557158
|1 FOMOS 兑换 MYR
RM0.02507211
|1 FOMOS 兑换 TRY
₺0.1974010794
|1 FOMOS 兑换 JPY
¥0.8706708066
|1 FOMOS 兑换 RUB
₽0.5708640868
|1 FOMOS 兑换 INR
₹0.4823873964
|1 FOMOS 兑换 IDR
Rp91.3373624352
|1 FOMOS 兑换 PHP
₱0.326216009
|1 FOMOS 兑换 EGP
￡E.0.2798047476
|1 FOMOS 兑换 BRL
R$0.033986638
|1 FOMOS 兑换 CAD
C$0.0080230752
|1 FOMOS 兑换 BDT
৳0.67694697
|1 FOMOS 兑换 NGN
₦8.6784601554
|1 FOMOS 兑换 UAH
₴0.2346192338
|1 FOMOS 兑换 VES
Bs0.30086532
|1 FOMOS 兑换 PKR
Rs1.5532450724
|1 FOMOS 兑换 KZT
₸2.9572832324
|1 FOMOS 兑换 THB
฿0.1923866574
|1 FOMOS 兑换 TWD
NT$0.1832492662
|1 FOMOS 兑换 CHF
Fr0.0050701378
|1 FOMOS 兑换 HKD
HK$0.0433468924
|1 FOMOS 兑换 MAD
.د.م0.0559386632