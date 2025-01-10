今天 FOMO 3D (FOMO3D.FUN) 的价格

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FOMO 3D 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 154.82K USD

- FOMO 3D 当天价格变化为 -11.72%

- 其循环供应量为 991.14M USD

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