Flying Tulip USD 今日价格

Flying Tulip USD (FTUSD) 今日实时价格为 $ 1.008，过去 24 小时内变化了 1.00%。当前 FTUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.008 每 FTUSD。

Flying Tulip USD 目前市值在 $ 4,421,889 排名第 #-，流通供应量为 4.39M FTUSD。过去 24 小时内，FTUSD 的交易价格在 $ 0.996999（低点）和 $ 1.011（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.023，而历史最低价为 $ 0.926607。

短期表现方面，FTUSD 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +0.02%。过去一天，总交易量达到 $ 21.21。

Flying Tulip USD（FTUSD）市场信息

市值 $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M 成交量（24H） $ 21.21$ 21.21 $ 21.21 完全稀释市值 $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M 流通量 4.39M 4.39M 4.39M 总供应量 4,388,733.84265 4,388,733.84265 4,388,733.84265

Flying Tulip USD 的当前市值为 $ 4.42M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 21.21。FTUSD 的流通量为 4.39M，总供应量是 4388733.84265，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.42M。