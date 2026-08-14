Flying Ketamine Horse 今日价格

Flying Ketamine Horse (FKH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.75%。当前 FKH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FKH。

Flying Ketamine Horse 目前市值在 $ 36,728 排名第 #-，流通供应量为 986.45M FKH。过去 24 小时内，FKH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01975516，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FKH 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 +6.75%。过去一天，总交易量达到 --。

Flying Ketamine Horse（FKH）市场信息

市值 $ 36.73K$ 36.73K $ 36.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 36.73K$ 36.73K $ 36.73K 流通量 986.45M 986.45M 986.45M 总供应量 986,445,605.608759 986,445,605.608759 986,445,605.608759

Flying Ketamine Horse 的当前市值为 $ 36.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FKH 的流通量为 986.45M，总供应量是 986445605.608759，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.73K。