Flux Point Studios SHARDS 价格 (SHARDS)
今天 Flux Point Studios SHARDS (SHARDS) 的实时价格为 0.683381 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SHARDS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Flux Point Studios SHARDS 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 118.19K USD
- Flux Point Studios SHARDS 当天价格变化为 -10.05%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Flux Point Studios SHARDS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0763839905211006。
在过去30天内，Flux Point Studios SHARDS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.1656213517。
在过去60天内，Flux Point Studios SHARDS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.2635607148。
在过去90天内，Flux Point Studios SHARDS 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6445095982930153。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0763839905211006
|-10.05%
|30天
|$ +5.1656213517
|+755.89%
|60天
|$ +5.2635607148
|+770.22%
|90天
|$ +0.6445095982930153
|+1,658.06%
Flux Point Studios SHARDS 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+4.59%
-10.05%
+254.71%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
We are a gaming studio dedicated to producing high-quality and engaging gaming experiences by integrating blockchain and AI technology where it makes sense. SHARDS are the utility token to the Flux Point Studios ecosystem. Providing governance power, in-game transaction usage, exclusive access to products & offers, and more.
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|1 SHARDS 兑换 AUD
A$1.10024341
|1 SHARDS 兑换 GBP
￡0.56037242
|1 SHARDS 兑换 EUR
€0.66287957
|1 SHARDS 兑换 USD
$0.683381
|1 SHARDS 兑换 MYR
RM3.0752145
|1 SHARDS 兑换 TRY
₺24.21218883
|1 SHARDS 兑换 JPY
¥106.79194887
|1 SHARDS 兑换 RUB
₽70.03971869
|1 SHARDS 兑换 INR
₹59.16712698
|1 SHARDS 兑换 IDR
Rp11,202.96542064
|1 SHARDS 兑换 PHP
₱40.01195755
|1 SHARDS 兑换 EGP
￡E.34.4424024
|1 SHARDS 兑换 BRL
R$4.1686241
|1 SHARDS 兑换 CAD
C$0.98406864
|1 SHARDS 兑换 BDT
৳83.0307915
|1 SHARDS 兑换 NGN
₦1,064.45474703
|1 SHARDS 兑换 UAH
₴28.77717391
|1 SHARDS 兑换 VES
Bs36.902574
|1 SHARDS 兑换 PKR
Rs190.51295518
|1 SHARDS 兑换 KZT
₸362.72496718
|1 SHARDS 兑换 THB
฿23.50147259
|1 SHARDS 兑换 TWD
NT$22.47640109
|1 SHARDS 兑换 CHF
Fr0.62187671
|1 SHARDS 兑换 HKD
HK$5.31670418
|1 SHARDS 兑换 MAD
.د.م6.86114524