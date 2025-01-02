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Flux 价格 (FLUX)

USD

Flux (FLUX) 实时价格图表

$0.646708
$0.646708$0.646708
+8.50%(1D)

今天 Flux (FLUX) 的价格

今天 Flux (FLUX) 的实时价格为 0.646607 USD。目前其市值为 $ 243.73M USD。FLUX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Flux 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.64M USD
- Flux 当天价格变化为 +8.56%
- 其循环供应量为 377.39M USD

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Flux (FLUX) 价格表现 USD

今天内，Flux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.050972
在过去30天内，Flux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1492736228
在过去60天内，Flux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2025258476
在过去90天内，Flux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1076071852643518

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.050972+8.56%
30天$ -0.1492736228-23.08%
60天$ +0.2025258476+31.32%
90天$ +0.1076071852643518+19.96%

Flux (FLUX) 价格分析

Flux 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.595164
$ 0.595164$ 0.595164

$ 0.649175
$ 0.649175$ 0.649175

$ 3.33
$ 3.33$ 3.33

-0.30%

+8.56%

+6.80%

Flux (FLUX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 243.73M
$ 243.73M$ 243.73M

$ 9.64M
$ 9.64M$ 9.64M

377.39M
377.39M 377.39M

什么是Flux (FLUX)

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Flux (FLUX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Flux (FLUX) 的其他问题

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FLUX 兑换为当地货币

1 FLUX 兑换 AUD
A$1.04103727
1 FLUX 兑换 GBP
0.5172856
1 FLUX 兑换 EUR
0.62074272
1 FLUX 兑换 USD
$0.646607
1 FLUX 兑换 MYR
RM2.89033329
1 FLUX 兑换 TRY
22.83169317
1 FLUX 兑换 JPY
¥101.60135791
1 FLUX 兑换 RUB
71.773377
1 FLUX 兑换 INR
55.45948239
1 FLUX 兑换 IDR
Rp10,429.14370121
1 FLUX 兑换 PHP
37.4385453
1 FLUX 兑换 EGP
￡E.32.81530525
1 FLUX 兑换 BRL
R$4.10595445
1 FLUX 兑换 CAD
C$0.93111408
1 FLUX 兑换 BDT
77.2695365
1 FLUX 兑换 NGN
1,000.93470386
1 FLUX 兑换 UAH
27.19629042
1 FLUX 兑换 VES
Bs32.976957
1 FLUX 兑换 PKR
Rs180.11237985
1 FLUX 兑换 KZT
339.42341251
1 FLUX 兑换 THB
฿22.15275582
1 FLUX 兑换 TWD
NT$21.26690423
1 FLUX 兑换 CHF
Fr0.5819463
1 FLUX 兑换 HKD
HK$5.02413639
1 FLUX 兑换 MAD
.د.م6.5307307