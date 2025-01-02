Flux 价格 (FLUX)
今天 Flux (FLUX) 的实时价格为 0.646607 USD。目前其市值为 $ 243.73M USD。FLUX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Flux 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.64M USD
- Flux 当天价格变化为 +8.56%
- 其循环供应量为 377.39M USD
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今天内，Flux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.050972。
在过去30天内，Flux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1492736228。
在过去60天内，Flux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2025258476。
在过去90天内，Flux 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1076071852643518。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.050972
|+8.56%
|30天
|$ -0.1492736228
|-23.08%
|60天
|$ +0.2025258476
|+31.32%
|90天
|$ +0.1076071852643518
|+19.96%
Flux 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.30%
+8.56%
+6.80%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 FLUX 兑换 AUD
A$1.04103727
|1 FLUX 兑换 GBP
￡0.5172856
|1 FLUX 兑换 EUR
€0.62074272
|1 FLUX 兑换 USD
$0.646607
|1 FLUX 兑换 MYR
RM2.89033329
|1 FLUX 兑换 TRY
₺22.83169317
|1 FLUX 兑换 JPY
¥101.60135791
|1 FLUX 兑换 RUB
₽71.773377
|1 FLUX 兑换 INR
₹55.45948239
|1 FLUX 兑换 IDR
Rp10,429.14370121
|1 FLUX 兑换 PHP
₱37.4385453
|1 FLUX 兑换 EGP
￡E.32.81530525
|1 FLUX 兑换 BRL
R$4.10595445
|1 FLUX 兑换 CAD
C$0.93111408
|1 FLUX 兑换 BDT
৳77.2695365
|1 FLUX 兑换 NGN
₦1,000.93470386
|1 FLUX 兑换 UAH
₴27.19629042
|1 FLUX 兑换 VES
Bs32.976957
|1 FLUX 兑换 PKR
Rs180.11237985
|1 FLUX 兑换 KZT
₸339.42341251
|1 FLUX 兑换 THB
฿22.15275582
|1 FLUX 兑换 TWD
NT$21.26690423
|1 FLUX 兑换 CHF
Fr0.5819463
|1 FLUX 兑换 HKD
HK$5.02413639
|1 FLUX 兑换 MAD
.د.م6.5307307