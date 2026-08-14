Fluid Wrapped Staked ETH 今日价格

Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) 今日实时价格为 $ 2,255.96，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FWSTETH 兑 USD 的汇率为 $ 2,255.96 每 FWSTETH。

Fluid Wrapped Staked ETH 目前市值在 $ 34,166,537 排名第 #-，流通供应量为 15.15K FWSTETH。过去 24 小时内，FWSTETH 的交易价格在 $ 2,237.72（低点）和 $ 2,265.66（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4,548.45，而历史最低价为 $ 1,589.51。

短期表现方面，FWSTETH 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 23.70。

Fluid Wrapped Staked ETH（FWSTETH）市场信息

市值 $ 34.17M$ 34.17M $ 34.17M 成交量（24H） $ 23.70$ 23.70 $ 23.70 完全稀释市值 $ 34.17M$ 34.17M $ 34.17M 流通量 15.15K 15.15K 15.15K 总供应量 15,145.0 15,145.0 15,145.0

Fluid Wrapped Staked ETH 的当前市值为 $ 34.17M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 23.70。FWSTETH 的流通量为 15.15K，总供应量是 15145.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.17M。