FlowX Finance 今日价格

FlowX Finance (FLX) 今日实时价格为 $ 0.057405，过去 24 小时内变化了 0.52%。当前 FLX 兑 USD 的汇率为 $ 0.057405 每 FLX。

FlowX Finance 目前市值在 $ 381,069 排名第 #-，流通供应量为 6.64M FLX。过去 24 小时内，FLX 的交易价格在 $ 0.0573（低点）和 $ 0.058048（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.74，而历史最低价为 $ 0.055472。

短期表现方面，FLX 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 +0.81%。过去一天，总交易量达到 $ 122.29。

FlowX Finance（FLX）市场信息

市值 $ 381.07K$ 381.07K $ 381.07K 成交量（24H） $ 122.29$ 122.29 $ 122.29 完全稀释市值 $ 574.05K$ 574.05K $ 574.05K 流通量 6.64M 6.64M 6.64M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

FlowX Finance 的当前市值为 $ 381.07K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 122.29。FLX 的流通量为 6.64M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 574.05K。