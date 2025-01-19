Flowmatic 价格 (FM)
今天 Flowmatic (FM) 的实时价格为 0.070885 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Flowmatic 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 16.30K USD
- Flowmatic 当天价格变化为 -0.88%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Flowmatic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00063552302054157。
在过去30天内，Flowmatic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0079649930。
在过去60天内，Flowmatic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0358234147。
在过去90天内，Flowmatic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.04713565037136736。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00063552302054157
|-0.88%
|30天
|$ +0.0079649930
|+11.24%
|60天
|$ -0.0358234147
|-50.53%
|90天
|$ -0.04713565037136736
|-39.93%
Flowmatic 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.80%
-0.88%
+5.14%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Flowmatic directly tackles DeFi's critical challenges: poor user experiences and fragmented liquidity. In addition to its trading terminal and DEX, Flowmatic also provides liquidity assurance and scalability through its API and white-label exchange infrastructure. Robust tokenomics allow users to share in the revenue generated through products and services in the Flowmatic ecosystem.
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|1 FM 兑换 AUD
A$0.11412485
|1 FM 兑换 GBP
￡0.0581257
|1 FM 兑换 EUR
€0.06875845
|1 FM 兑换 USD
$0.070885
|1 FM 兑换 MYR
RM0.3189825
|1 FM 兑换 TRY
₺2.51145555
|1 FM 兑换 JPY
¥11.07719895
|1 FM 兑换 RUB
₽7.26500365
|1 FM 兑换 INR
₹6.1372233
|1 FM 兑换 IDR
Rp1,162.0489944
|1 FM 兑换 PHP
₱4.15031675
|1 FM 兑换 EGP
￡E.3.572604
|1 FM 兑换 BRL
R$0.4323985
|1 FM 兑换 CAD
C$0.1020744
|1 FM 兑换 BDT
৳8.6125275
|1 FM 兑换 NGN
₦110.41260255
|1 FM 兑换 UAH
₴2.98496735
|1 FM 兑换 VES
Bs3.82779
|1 FM 兑换 PKR
Rs19.7613203
|1 FM 兑换 KZT
₸37.6243403
|1 FM 兑换 THB
฿2.43773515
|1 FM 兑换 TWD
NT$2.33140765
|1 FM 兑换 CHF
Fr0.06450535
|1 FM 兑换 HKD
HK$0.5514853
|1 FM 兑换 MAD
.د.م0.7116854