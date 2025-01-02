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FlowerAI 价格 (FLOWER)

USD

FlowerAI (FLOWER) 实时价格图表

$0.00478512
$0.00478512$0.00478512
+142.80%(1D)

今天 FlowerAI (FLOWER) 的价格

今天 FlowerAI (FLOWER) 的实时价格为 0.00478512 USD。目前其市值为 $ 4.79M USD。FLOWER 兑换 USD 的价格为实时更新。
FlowerAI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.71M USD
- FlowerAI 当天价格变化为 +142.87%
- 其循环供应量为 999.98M USD

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FlowerAI (FLOWER) 价格表现 USD

今天内，FlowerAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00281488
在过去30天内，FlowerAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0036557747
在过去60天内，FlowerAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，FlowerAI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00281488+142.87%
30天$ +0.0036557747+76.40%
60天$ 0--
90天$ 0--

FlowerAI (FLOWER) 价格分析

FlowerAI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00197023
$ 0.00197023$ 0.00197023

$ 0.00567238
$ 0.00567238$ 0.00567238

$ 0.03741161
$ 0.03741161$ 0.03741161

-14.32%

+142.87%

+133.29%

FlowerAI (FLOWER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.79M
$ 4.79M$ 4.79M

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

999.98M
999.98M 999.98M

什么是FlowerAI (FLOWER)

FlowerAI introduces FloweyQuant, an advanced AI agent leveraging cutting-edge technologies like LLM Retrieval-Augmented Generation (RAG) and integrating with leading on-chain protocols such as Pump.Fun, Cielo Finance, and Helius. FloweyQuant delivers instant analysis of token performance, market movements, and wallet activity, helping you make data-driven decisions in real time. To complement this, flowerAI offers an interactive, live-updating platform to visualize and analyze holders of our ecosystem token, $FLOWER. This innovative tool provides actionable insights into on-chain behavior, empowering you to stay at the forefront of evolving metas.

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FlowerAI (FLOWER) 资源

白皮书
官网

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FLOWER 兑换为当地货币

1 FLOWER 兑换 AUD
A$0.0077040432
1 FLOWER 兑换 GBP
0.003828096
1 FLOWER 兑换 EUR
0.0045937152
1 FLOWER 兑换 USD
$0.00478512
1 FLOWER 兑换 MYR
RM0.0213894864
1 FLOWER 兑换 TRY
0.1689625872
1 FLOWER 兑换 JPY
¥0.7518859056
1 FLOWER 兑换 RUB
0.53114832
1 FLOWER 兑换 INR
0.4103718912
1 FLOWER 兑换 IDR
Rp77.1793440336
1 FLOWER 兑换 PHP
0.2771062992
1 FLOWER 兑换 EGP
￡E.0.2429883936
1 FLOWER 兑换 BRL
R$0.030385512
1 FLOWER 兑换 CAD
C$0.0068905728
1 FLOWER 兑换 BDT
0.57182184
1 FLOWER 兑换 NGN
7.4072700576
1 FLOWER 兑换 UAH
0.2012621472
1 FLOWER 兑换 VES
Bs0.24404112
1 FLOWER 兑换 PKR
Rs1.332895176
1 FLOWER 兑换 KZT
2.5118530416
1 FLOWER 兑换 THB
฿0.1639382112
1 FLOWER 兑换 TWD
NT$0.1573825968
1 FLOWER 兑换 CHF
Fr0.004306608
1 FLOWER 兑换 HKD
HK$0.0371803824
1 FLOWER 兑换 MAD
.د.م0.048329712