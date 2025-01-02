Florence Finance Medici 价格 (FFM)
今天 Florence Finance Medici (FFM) 的实时价格为 0.02570429 USD。目前其市值为 $ 4.55M USD。FFM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Florence Finance Medici 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 173.96K USD
- Florence Finance Medici 当天价格变化为 +2.50%
- 其循环供应量为 177.81M USD
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今天内，Florence Finance Medici 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00062638。
在过去30天内，Florence Finance Medici 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0060513425。
在过去60天内，Florence Finance Medici 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007016525。
在过去90天内，Florence Finance Medici 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000335734899510396。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00062638
|+2.50%
|30天
|$ -0.0060513425
|-23.54%
|60天
|$ -0.0007016525
|-2.72%
|90天
|$ +0.000335734899510396
|+1.32%
Florence Finance Medici 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+5.56%
+2.50%
-21.98%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi.
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|1 FFM 兑换 AUD
A$0.0413839069
|1 FFM 兑换 GBP
￡0.020563432
|1 FFM 兑换 EUR
€0.0246761184
|1 FFM 兑换 USD
$0.02570429
|1 FFM 兑换 MYR
RM0.1148981763
|1 FFM 兑换 TRY
₺0.9076184799
|1 FFM 兑换 JPY
¥4.0389150877
|1 FFM 兑换 RUB
₽2.85317619
|1 FFM 兑换 INR
₹2.2043999104
|1 FFM 兑换 IDR
Rp414.5852645387
|1 FFM 兑换 PHP
₱1.4885354339
|1 FFM 兑换 EGP
￡E.1.3052638462
|1 FFM 兑换 BRL
R$0.1632222415
|1 FFM 兑换 CAD
C$0.0370141776
|1 FFM 兑换 BDT
৳3.071662655
|1 FFM 兑换 NGN
₦39.7897268342
|1 FFM 兑换 UAH
₴1.0811224374
|1 FFM 兑换 VES
Bs1.31091879
|1 FFM 兑换 PKR
Rs7.1599299795
|1 FFM 兑换 KZT
₸13.4929529497
|1 FFM 兑换 THB
฿0.8806289754
|1 FFM 兑换 TWD
NT$0.8454140981
|1 FFM 兑换 CHF
Fr0.023133861
|1 FFM 兑换 HKD
HK$0.1997223333
|1 FFM 兑换 MAD
.د.م0.259613329