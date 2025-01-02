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Florence Finance Medici 价格 (FFM)

USD

Florence Finance Medici (FFM) 实时价格图表

$0.02570429
$0.02570429$0.02570429
+2.40%(1D)

今天 Florence Finance Medici (FFM) 的价格

今天 Florence Finance Medici (FFM) 的实时价格为 0.02570429 USD。目前其市值为 $ 4.55M USD。FFM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Florence Finance Medici 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 173.96K USD
- Florence Finance Medici 当天价格变化为 +2.50%
- 其循环供应量为 177.81M USD

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Florence Finance Medici (FFM) 价格表现 USD

今天内，Florence Finance Medici 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00062638
在过去30天内，Florence Finance Medici 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0060513425
在过去60天内，Florence Finance Medici 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007016525
在过去90天内，Florence Finance Medici 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000335734899510396

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00062638+2.50%
30天$ -0.0060513425-23.54%
60天$ -0.0007016525-2.72%
90天$ +0.000335734899510396+1.32%

Florence Finance Medici (FFM) 价格分析

Florence Finance Medici 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02192787
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$ 0.02668444
$ 0.02668444$ 0.02668444

$ 0.130709
$ 0.130709$ 0.130709

+5.56%

+2.50%

-21.98%

Florence Finance Medici (FFM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.55M
$ 4.55M$ 4.55M

$ 173.96K
$ 173.96K$ 173.96K

177.81M
177.81M 177.81M

什么是Florence Finance Medici (FFM)

Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi.

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Florence Finance Medici (FFM) 资源

官网

大家还在问：关于 Florence Finance Medici (FFM) 的其他问题

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FFM 兑换为当地货币

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1 FFM 兑换 GBP
0.020563432
1 FFM 兑换 EUR
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1 FFM 兑换 USD
$0.02570429
1 FFM 兑换 MYR
RM0.1148981763
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¥4.0389150877
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2.2043999104
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1 FFM 兑换 CAD
C$0.0370141776
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1 FFM 兑换 NGN
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1 FFM 兑换 UAH
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1 FFM 兑换 MAD
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