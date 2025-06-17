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FLock OFF 价格 (SN96)

USD

FLock OFF (SN96) 实时价格图表

$2.1
$2.1$2.1
-11.70%(1D)

今天 FLock OFF (SN96) 的价格

今天 FLock OFF (SN96) 的实时价格为 2.1 USD。目前其市值为 $ 655.83K USD。SN96 兑换 USD 的价格为实时更新。
FLock OFF 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- FLock OFF 当天价格变化为 -11.73%
- 其循环供应量为 312.87K USD

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FLock OFF (SN96) 价格表现 USD

今天内，FLock OFF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.27879055845586
在过去30天内，FLock OFF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，FLock OFF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，FLock OFF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.27879055845586-11.73%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

FLock OFF (SN96) 价格分析

FLock OFF 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.09
$ 2.09$ 2.09

$ 2.44
$ 2.44$ 2.44

$ 4.31
$ 4.31$ 4.31

-1.08%

-11.73%

-49.72%

FLock OFF (SN96) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 655.83K
$ 655.83K$ 655.83K

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312.87K
312.87K 312.87K

什么是FLock OFF (SN96)

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大家还在问：关于 FLock OFF (SN96) 的其他问题

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SN96 兑换为当地货币

1 SN96 兑换 VND
55,261.5
1 SN96 兑换 AUD
A$3.192
1 SN96 兑换 GBP
1.533
1 SN96 兑换 EUR
1.806
1 SN96 兑换 USD
$2.1
1 SN96 兑换 MYR
RM8.904
1 SN96 兑换 TRY
82.74
1 SN96 兑换 JPY
¥303.597
1 SN96 兑换 RUB
164.64
1 SN96 兑换 INR
181.125
1 SN96 兑换 IDR
Rp34,426.224
1 SN96 兑换 KRW
2,864.925
1 SN96 兑换 PHP
119.154
1 SN96 兑换 EGP
￡E.105.294
1 SN96 兑换 BRL
R$11.529
1 SN96 兑换 CAD
C$2.835
1 SN96 兑换 BDT
256.704
1 SN96 兑换 NGN
3,245.739
1 SN96 兑换 UAH
87.213
1 SN96 兑换 VES
Bs214.2
1 SN96 兑换 PKR
Rs594.72
1 SN96 兑换 KZT
1,076.355
1 SN96 兑换 THB
฿68.271
1 SN96 兑换 TWD
NT$61.887
1 SN96 兑换 AED
د.إ7.707
1 SN96 兑换 CHF
Fr1.701
1 SN96 兑换 HKD
HK$16.464
1 SN96 兑换 MAD
.د.م19.11
1 SN96 兑换 MXN
$39.753