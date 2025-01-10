Float Protocol 价格 (BANK)
今天 Float Protocol (BANK) 的实时价格为 0.524004 USD。目前其市值为 $ 70.34K USD。BANK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Float Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 422.35 USD
- Float Protocol 当天价格变化为 -2.38%
- 其循环供应量为 134.31K USD
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今天内，Float Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0128186568720245。
在过去30天内，Float Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0114520026。
在过去60天内，Float Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0411562697。
在过去90天内，Float Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03793360872729865。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0128186568720245
|-2.38%
|30天
|$ -0.0114520026
|-2.18%
|60天
|$ +0.0411562697
|+7.85%
|90天
|$ +0.03793360872729865
|+7.80%
Float Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.64%
-2.38%
+6.38%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 BANK 兑换 AUD
A$0.84364644
|1 BANK 兑换 GBP
￡0.42444324
|1 BANK 兑换 EUR
€0.50828388
|1 BANK 兑换 USD
$0.524004
|1 BANK 兑换 MYR
RM2.35277796
|1 BANK 兑换 TRY
₺18.56546172
|1 BANK 兑换 JPY
¥82.7402316
|1 BANK 兑换 RUB
₽53.10256536
|1 BANK 兑换 INR
₹45.04338384
|1 BANK 兑换 IDR
Rp8,451.67623612
|1 BANK 兑换 PHP
₱30.63851388
|1 BANK 兑换 EGP
￡E.26.4884022
|1 BANK 兑换 BRL
R$3.1702242
|1 BANK 兑换 CAD
C$0.75456576
|1 BANK 兑换 BDT
৳63.91800792
|1 BANK 兑换 NGN
₦811.14771192
|1 BANK 兑换 UAH
₴22.21252956
|1 BANK 兑换 VES
Bs27.772212
|1 BANK 兑换 PKR
Rs146.12375544
|1 BANK 兑换 KZT
₸275.50034304
|1 BANK 兑换 THB
฿18.12005832
|1 BANK 兑换 TWD
NT$17.27641188
|1 BANK 兑换 CHF
Fr0.47684364
|1 BANK 兑换 HKD
HK$4.07675112
|1 BANK 兑换 MAD
.د.م5.27148024