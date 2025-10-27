FLIPN（FPN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.14% 涨跌幅（1D） +7.71% 漲跌幅（7D） +8.43% 漲跌幅（7D） +8.43%

FLIPN（FPN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，FPN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。FPN 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FPN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.14%，过去 24 小时内变动为 +7.71%，过去 7 天内累计变动为 +8.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FLIPN（FPN）市场信息

市值 $ 261.01K$ 261.01K $ 261.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 264.11K$ 264.11K $ 264.11K 流通量 494.13M 494.13M 494.13M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

FLIPN 的当前市值为 $ 261.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FPN 的流通量为 494.13M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 264.11K。