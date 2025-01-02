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flexUSD 价格 (FLEXUSD)

USD

flexUSD (FLEXUSD) 实时价格图表

$0.091999
$0.091999$0.091999
0.00%(1D)

今天 flexUSD (FLEXUSD) 的价格

今天 flexUSD (FLEXUSD) 的实时价格为 0.091999 USD。目前其市值为 $ 15.30M USD。FLEXUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
flexUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.50 USD
- flexUSD 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 166.35M USD

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flexUSD (FLEXUSD) 价格表现 USD

今天内，flexUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，flexUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0171309037
在过去60天内，flexUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0214909939
在过去90天内，flexUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03730735000365467

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0171309037-18.62%
60天$ -0.0214909939-23.36%
90天$ -0.03730735000365467-28.85%

flexUSD (FLEXUSD) 价格分析

flexUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

--

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-0.62%

flexUSD (FLEXUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 15.30M
$ 15.30M$ 15.30M

$ 2.50
$ 2.50$ 2.50

166.35M
166.35M 166.35M

什么是flexUSD (FLEXUSD)

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官网

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FLEXUSD 兑换为当地货币

1 FLEXUSD 兑换 AUD
A$0.14811839
1 FLEXUSD 兑换 GBP
0.0735992
1 FLEXUSD 兑换 EUR
0.08831904
1 FLEXUSD 兑换 USD
$0.091999
1 FLEXUSD 兑换 MYR
RM0.41123553
1 FLEXUSD 兑换 TRY
3.24848469
1 FLEXUSD 兑换 JPY
¥14.45580287
1 FLEXUSD 兑换 RUB
10.211889
1 FLEXUSD 兑换 INR
7.88983424
1 FLEXUSD 兑换 IDR
Rp1,483.85463097
1 FLEXUSD 兑换 PHP
5.32766209
1 FLEXUSD 兑换 EGP
￡E.4.67170922
1 FLEXUSD 兑换 BRL
R$0.58419365
1 FLEXUSD 兑换 CAD
C$0.13247856
1 FLEXUSD 兑换 BDT
10.9938805
1 FLEXUSD 兑换 NGN
142.41261202
1 FLEXUSD 兑换 UAH
3.86947794
1 FLEXUSD 兑换 VES
Bs4.691949
1 FLEXUSD 兑换 PKR
Rs25.62632145
1 FLEXUSD 兑换 KZT
48.29303507
1 FLEXUSD 兑换 THB
฿3.15188574
1 FLEXUSD 兑换 TWD
NT$3.02584711
1 FLEXUSD 兑换 CHF
Fr0.0827991
1 FLEXUSD 兑换 HKD
HK$0.71483223
1 FLEXUSD 兑换 MAD
.د.م0.9291899