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FLEX Coin 价格 (FLEX)

USD

FLEX Coin (FLEX) 实时价格图表

$0.163207
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0.00%(1D)

今天 FLEX Coin (FLEX) 的价格

今天 FLEX Coin (FLEX) 的实时价格为 0.163207 USD。目前其市值为 $ 16.10M USD。FLEX 兑换 USD 的价格为实时更新。
FLEX Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 139.24 USD
- FLEX Coin 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 98.66M USD

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FLEX Coin (FLEX) 价格表现 USD

今天内，FLEX Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，FLEX Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0035911905
在过去60天内，FLEX Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0019470268
在过去90天内，FLEX Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.11061911214107456

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0035911905+2.20%
60天$ -0.0019470268-1.19%
90天$ +0.11061911214107456+210.35%

FLEX Coin (FLEX) 价格分析

FLEX Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 12.32
$ 12.32$ 12.32

--

--

-1.05%

FLEX Coin (FLEX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 16.10M
$ 16.10M$ 16.10M

$ 139.24
$ 139.24$ 139.24

98.66M
98.66M 98.66M

什么是FLEX Coin (FLEX)

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FLEX Coin (FLEX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 FLEX Coin (FLEX) 的其他问题

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FLEX 兑换为当地货币

1 FLEX 兑换 AUD
A$0.26276327
1 FLEX 兑换 GBP
0.1305656
1 FLEX 兑换 EUR
0.15667872
1 FLEX 兑换 USD
$0.163207
1 FLEX 兑换 MYR
RM0.72953529
1 FLEX 兑换 TRY
5.76283917
1 FLEX 兑换 JPY
¥25.64471591
1 FLEX 兑换 RUB
18.115977
1 FLEX 兑换 INR
13.99663232
1 FLEX 兑换 IDR
Rp2,632.37059921
1 FLEX 兑换 PHP
9.45131737
1 FLEX 兑换 EGP
￡E.8.28765146
1 FLEX 兑换 BRL
R$1.03636445
1 FLEX 兑换 CAD
C$0.23501808
1 FLEX 兑换 BDT
19.5032365
1 FLEX 兑换 NGN
252.64117186
1 FLEX 兑换 UAH
6.86448642
1 FLEX 兑换 VES
Bs8.323557
1 FLEX 兑换 PKR
Rs45.46130985
1 FLEX 兑换 KZT
85.67225051
1 FLEX 兑换 THB
฿5.59147182
1 FLEX 兑换 TWD
NT$5.36787823
1 FLEX 兑换 CHF
Fr0.1468863
1 FLEX 兑换 HKD
HK$1.26811839
1 FLEX 兑换 MAD
.د.م1.6483907