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FLEX 价格 (FLEX)

USD

FLEX (FLEX) 实时价格图表

$0.01177149
$0.01177149$0.01177149
-11.00%(1D)

今天 FLEX (FLEX) 的价格

今天 FLEX (FLEX) 的实时价格为 0.01177149 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FLEX 兑换 USD 的价格为实时更新。
FLEX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 282.39 USD
- FLEX 当天价格变化为 -11.01%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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FLEX (FLEX) 价格表现 USD

今天内，FLEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00145772400430016
在过去30天内，FLEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0024918537
在过去60天内，FLEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0050678183
在过去90天内，FLEX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002661957567418899

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00145772400430016-11.01%
30天$ -0.0024918537-21.16%
60天$ -0.0050678183-43.05%
90天$ -0.002661957567418899-18.44%

FLEX (FLEX) 价格分析

FLEX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01180203
$ 0.01180203$ 0.01180203

$ 0.01354041
$ 0.01354041$ 0.01354041

$ 0.068856
$ 0.068856$ 0.068856

-3.32%

-11.01%

+1.97%

FLEX (FLEX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 282.39
$ 282.39$ 282.39

0.00
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什么是FLEX (FLEX)

FLEX is the staking coin staked inside the FLEX protocol, that earns yield from issuance of new loans and redemptions of debt.

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FLEX (FLEX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 FLEX (FLEX) 的其他问题

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FLEX 兑换为当地货币

1 FLEX 兑换 AUD
A$0.0189520989
1 FLEX 兑换 GBP
0.0096526218
1 FLEX 兑换 EUR
0.0114183453
1 FLEX 兑换 USD
$0.01177149
1 FLEX 兑换 MYR
RM0.052971705
1 FLEX 兑换 TRY
0.4170638907
1 FLEX 兑换 JPY
¥1.8395307423
1 FLEX 兑换 RUB
1.2064600101
1 FLEX 兑换 INR
1.0191756042
1 FLEX 兑换 IDR
Rp192.9752150256
1 FLEX 兑换 PHP
0.6892207395
1 FLEX 兑换 EGP
￡E.0.593283096
1 FLEX 兑换 BRL
R$0.071806089
1 FLEX 兑换 CAD
C$0.0169509456
1 FLEX 兑换 BDT
1.430236035
1 FLEX 兑换 NGN
18.3356259687
1 FLEX 兑换 UAH
0.4956974439
1 FLEX 兑换 VES
Bs0.63566046
1 FLEX 兑换 PKR
Rs3.2816559822
1 FLEX 兑换 KZT
6.2480714622
1 FLEX 兑换 THB
฿0.4048215411
1 FLEX 兑换 TWD
NT$0.3871643061
1 FLEX 兑换 CHF
Fr0.0107120559
1 FLEX 兑换 HKD
HK$0.0915821922
1 FLEX 兑换 MAD
.د.م0.1181857596