Flaze Coin（FLAZE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.01720448$ 0.01720448 $ 0.01720448 最低价 $ 0.00211363$ 0.00211363 $ 0.00211363 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +1.13% 漲跌幅（7D） +1.13%

Flaze Coin（FLAZE）当前实时价格为 $0.00295889。过去 24 小时内，FLAZE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。FLAZE 的历史最高价为 $ 0.01720448，历史最低价为 $ 0.00211363。

从短期表现来看，FLAZE 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +1.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Flaze Coin（FLAZE）市场信息

市值 $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K 流通量 19.27M 19.27M 19.27M 总供应量 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

Flaze Coin 的当前市值为 $ 57.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FLAZE 的流通量为 19.27M，总供应量是 19265572.042045552，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.01K。