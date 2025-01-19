Flat Money 价格 (UNIT)
今天 Flat Money (UNIT) 的实时价格为 4,242.06 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。UNIT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Flat Money 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Flat Money 当天价格变化为 +0.14%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Flat Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.82。
在过去30天内，Flat Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +107.6787542160。
在过去60天内，Flat Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +308.3527961640。
在过去90天内，Flat Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +418.587451955774。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +5.82
|+0.14%
|30天
|$ +107.6787542160
|+2.54%
|60天
|$ +308.3527961640
|+7.27%
|90天
|$ +418.587451955774
|+10.95%
Flat Money 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.00%
+0.14%
+1.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
UNIT is decentralized money designed to outpace inflation and dampen crypto volatility, a flatcoin.
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|1 UNIT 兑换 AUD
A$6,829.7166
|1 UNIT 兑换 GBP
￡3,478.4892
|1 UNIT 兑换 EUR
€4,114.7982
|1 UNIT 兑换 USD
$4,242.06
|1 UNIT 兑换 MYR
RM19,089.27
|1 UNIT 兑换 TRY
₺150,296.1858
|1 UNIT 兑换 JPY
¥662,906.7162
|1 UNIT 兑换 RUB
₽434,768.7294
|1 UNIT 兑换 INR
₹367,277.5548
|1 UNIT 兑换 IDR
Rp69,541,956.0864
|1 UNIT 兑换 PHP
₱248,372.613
|1 UNIT 兑换 EGP
￡E.213,799.824
|1 UNIT 兑换 BRL
R$25,876.566
|1 UNIT 兑换 CAD
C$6,108.5664
|1 UNIT 兑换 BDT
৳515,410.29
|1 UNIT 兑换 NGN
₦6,607,559.9178
|1 UNIT 兑换 UAH
₴178,633.1466
|1 UNIT 兑换 VES
Bs229,071.24
|1 UNIT 兑换 PKR
Rs1,182,601.4868
|1 UNIT 兑换 KZT
₸2,251,600.6068
|1 UNIT 兑换 THB
฿145,884.4434
|1 UNIT 兑换 TWD
NT$139,521.3534
|1 UNIT 兑换 CHF
Fr3,860.2746
|1 UNIT 兑换 HKD
HK$33,003.2268
|1 UNIT 兑换 MAD
.د.م42,590.2824