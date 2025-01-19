Flat Money 图标

Flat Money 价格 (UNIT)

USD

Flat Money (UNIT) 实时价格图表

$4,242.06
$4,242.06$4,242.06
+0.10%(1D)

今天 Flat Money (UNIT) 的价格

今天 Flat Money (UNIT) 的实时价格为 4,242.06 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。UNIT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Flat Money 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Flat Money 当天价格变化为 +0.14%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 UNIT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 UNIT 价格信息的首选平台。

Flat Money (UNIT) 价格表现 USD

今天内，Flat Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.82
在过去30天内，Flat Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +107.6787542160
在过去60天内，Flat Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +308.3527961640
在过去90天内，Flat Money 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +418.587451955774

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +5.82+0.14%
30天$ +107.6787542160+2.54%
60天$ +308.3527961640+7.27%
90天$ +418.587451955774+10.95%

Flat Money (UNIT) 价格分析

Flat Money 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 4,233.04
$ 4,233.04$ 4,233.04

$ 4,242.05
$ 4,242.05$ 4,242.05

$ 4,242.0
$ 4,242.0$ 4,242.0

+0.00%

+0.14%

+1.24%

Flat Money (UNIT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

什么是Flat Money (UNIT)

UNIT is decentralized money designed to outpace inflation and dampen crypto volatility, a flatcoin.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Flat Money (UNIT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Flat Money (UNIT) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

UNIT 兑换为当地货币

1 UNIT 兑换 AUD
A$6,829.7166
1 UNIT 兑换 GBP
3,478.4892
1 UNIT 兑换 EUR
4,114.7982
1 UNIT 兑换 USD
$4,242.06
1 UNIT 兑换 MYR
RM19,089.27
1 UNIT 兑换 TRY
150,296.1858
1 UNIT 兑换 JPY
¥662,906.7162
1 UNIT 兑换 RUB
434,768.7294
1 UNIT 兑换 INR
367,277.5548
1 UNIT 兑换 IDR
Rp69,541,956.0864
1 UNIT 兑换 PHP
248,372.613
1 UNIT 兑换 EGP
￡E.213,799.824
1 UNIT 兑换 BRL
R$25,876.566
1 UNIT 兑换 CAD
C$6,108.5664
1 UNIT 兑换 BDT
515,410.29
1 UNIT 兑换 NGN
6,607,559.9178
1 UNIT 兑换 UAH
178,633.1466
1 UNIT 兑换 VES
Bs229,071.24
1 UNIT 兑换 PKR
Rs1,182,601.4868
1 UNIT 兑换 KZT
2,251,600.6068
1 UNIT 兑换 THB
฿145,884.4434
1 UNIT 兑换 TWD
NT$139,521.3534
1 UNIT 兑换 CHF
Fr3,860.2746
1 UNIT 兑换 HKD
HK$33,003.2268
1 UNIT 兑换 MAD
.د.م42,590.2824