Flash Liquidity Token（FLP.1）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 24H最低价 $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 24H最高价 24H最低价 $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 24H最高价 $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 历史最高 $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 最低价 $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +2.09% 漲跌幅（7D） +3.04% 漲跌幅（7D） +3.04%

Flash Liquidity Token（FLP.1）当前实时价格为 $1.45。过去 24 小时内，FLP.1 的交易价格在 $ 1.42 至 $ 1.45 之间波动，市场活跃度显著。FLP.1 的历史最高价为 $ 1.58，历史最低价为 $ 1.18。

从短期表现来看，FLP.1 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +2.09%，过去 7 天内累计变动为 +3.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Flash Liquidity Token（FLP.1）市场信息

市值 $ 5.71M$ 5.71M $ 5.71M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 5.71M$ 5.71M $ 5.71M 流通量 3.93M 3.93M 3.93M 总供应量 3,933,762.401793 3,933,762.401793 3,933,762.401793

Flash Liquidity Token 的当前市值为 $ 5.71M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FLP.1 的流通量为 3.93M，总供应量是 3933762.401793，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.71M。