Flare Finance 价格 (EXFI)
今天 Flare Finance (EXFI) 的实时价格为 0.02205223 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。EXFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Flare Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.80K USD
- Flare Finance 当天价格变化为 -6.41%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Flare Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00151286833741664。
在过去30天内，Flare Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0048804584。
在过去60天内，Flare Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0013331256。
在过去90天内，Flare Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003197172716446998。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00151286833741664
|-6.41%
|30天
|$ -0.0048804584
|-22.13%
|60天
|$ +0.0013331256
|+6.05%
|90天
|$ +0.003197172716446998
|+16.96%
Flare Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.45%
-6.41%
+5.33%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Flare Finance is the first institutional-grade decentralized finance platform being built on the Flare Network. It offers a diverse suite of 6 trustless products to the participants of the Flare Network including; yield farming, swaps, loans, insurance, wrapping, and yield mining. Flare Finance has a goal to unite the ecosystems of the Flare Network in one easily adoptable platform for the holders of XRP, DOGE, LTC, XLM, and FLR.
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|1 EXFI 兑换 AUD
A$0.0355040903
|1 EXFI 兑换 GBP
￡0.0180828286
|1 EXFI 兑换 EUR
€0.0213906631
|1 EXFI 兑换 USD
$0.02205223
|1 EXFI 兑换 MYR
RM0.099235035
|1 EXFI 兑换 TRY
₺0.7813105089
|1 EXFI 兑换 JPY
¥3.4461019821
|1 EXFI 兑换 RUB
₽2.2601330527
|1 EXFI 兑换 INR
₹1.9092820734
|1 EXFI 兑换 IDR
Rp361.5119093712
|1 EXFI 兑换 PHP
₱1.2911580665
|1 EXFI 兑换 EGP
￡E.1.111432392
|1 EXFI 兑换 BRL
R$0.134518603
|1 EXFI 兑换 CAD
C$0.0317552112
|1 EXFI 兑换 BDT
৳2.679345945
|1 EXFI 兑换 NGN
₦34.3492150149
|1 EXFI 兑换 UAH
₴0.9286194053
|1 EXFI 兑换 VES
Bs1.19082042
|1 EXFI 兑换 PKR
Rs6.1477206794
|1 EXFI 兑换 KZT
₸11.7048826394
|1 EXFI 兑换 THB
฿0.7583761897
|1 EXFI 兑换 TWD
NT$0.7252978447
|1 EXFI 兑换 CHF
Fr0.0200675293
|1 EXFI 兑换 HKD
HK$0.1715663494
|1 EXFI 兑换 MAD
.د.م0.2214043892