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Flare Finance 价格 (EXFI)

USD

Flare Finance (EXFI) 实时价格图表

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$0.02205223$0.02205223
-6.40%(1D)

今天 Flare Finance (EXFI) 的价格

今天 Flare Finance (EXFI) 的实时价格为 0.02205223 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。EXFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Flare Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.80K USD
- Flare Finance 当天价格变化为 -6.41%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Flare Finance (EXFI) 价格表现 USD

今天内，Flare Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00151286833741664
在过去30天内，Flare Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0048804584
在过去60天内，Flare Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0013331256
在过去90天内，Flare Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003197172716446998

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00151286833741664-6.41%
30天$ -0.0048804584-22.13%
60天$ +0.0013331256+6.05%
90天$ +0.003197172716446998+16.96%

Flare Finance (EXFI) 价格分析

Flare Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02117357
$ 0.02117357$ 0.02117357

$ 0.02402218
$ 0.02402218$ 0.02402218

$ 14.5
$ 14.5$ 14.5

+1.45%

-6.41%

+5.33%

Flare Finance (EXFI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.80K
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什么是Flare Finance (EXFI)

Flare Finance is the first institutional-grade decentralized finance platform being built on the Flare Network. It offers a diverse suite of 6 trustless products to the participants of the Flare Network including; yield farming, swaps, loans, insurance, wrapping, and yield mining. Flare Finance has a goal to unite the ecosystems of the Flare Network in one easily adoptable platform for the holders of XRP, DOGE, LTC, XLM, and FLR.

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Flare Finance (EXFI) 资源

官网

大家还在问：关于 Flare Finance (EXFI) 的其他问题

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EXFI 兑换为当地货币

1 EXFI 兑换 AUD
A$0.0355040903
1 EXFI 兑换 GBP
0.0180828286
1 EXFI 兑换 EUR
0.0213906631
1 EXFI 兑换 USD
$0.02205223
1 EXFI 兑换 MYR
RM0.099235035
1 EXFI 兑换 TRY
0.7813105089
1 EXFI 兑换 JPY
¥3.4461019821
1 EXFI 兑换 RUB
2.2601330527
1 EXFI 兑换 INR
1.9092820734
1 EXFI 兑换 IDR
Rp361.5119093712
1 EXFI 兑换 PHP
1.2911580665
1 EXFI 兑换 EGP
￡E.1.111432392
1 EXFI 兑换 BRL
R$0.134518603
1 EXFI 兑换 CAD
C$0.0317552112
1 EXFI 兑换 BDT
2.679345945
1 EXFI 兑换 NGN
34.3492150149
1 EXFI 兑换 UAH
0.9286194053
1 EXFI 兑换 VES
Bs1.19082042
1 EXFI 兑换 PKR
Rs6.1477206794
1 EXFI 兑换 KZT
11.7048826394
1 EXFI 兑换 THB
฿0.7583761897
1 EXFI 兑换 TWD
NT$0.7252978447
1 EXFI 兑换 CHF
Fr0.0200675293
1 EXFI 兑换 HKD
HK$0.1715663494
1 EXFI 兑换 MAD
.د.م0.2214043892