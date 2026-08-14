Flamingo Finance 今日价格

Flamingo Finance (FLM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FLM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FLM。

Flamingo Finance 目前市值在 $ 307,280 排名第 #-，流通供应量为 569.76M FLM。过去 24 小时内，FLM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.59，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FLM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 47.19K。

Flamingo Finance（FLM）市场信息

市值 $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K 成交量（24H） $ 47.19K$ 47.19K $ 47.19K 完全稀释市值 $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K 流通量 569.76M 569.76M 569.76M 总供应量 569,756,146.0 569,756,146.0 569,756,146.0

Flamingo Finance 的当前市值为 $ 307.28K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 47.19K。FLM 的流通量为 569.76M，总供应量是 569756146.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 307.28K。