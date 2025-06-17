FlameWire 价格 (SN97)
今天 FlameWire (SN97) 的实时价格为 0.721729 USD。目前其市值为 $ 38.37K USD。SN97 兑换 USD 的价格为实时更新。
FlameWire 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- FlameWire 当天价格变化为 -28.29%
- 其循环供应量为 53.16K USD
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今天内，FlameWire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2848129075964092。
在过去30天内，FlameWire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，FlameWire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，FlameWire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.2848129075964092
|-28.29%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
FlameWire 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.32%
-28.29%
-64.82%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SN97 兑换 VND
₫18,992.298635
|1 SN97 兑换 AUD
A$1.09702808
|1 SN97 兑换 GBP
￡0.52686217
|1 SN97 兑换 EUR
€0.62068694
|1 SN97 兑换 USD
$0.721729
|1 SN97 兑换 MYR
RM3.06013096
|1 SN97 兑换 TRY
₺28.4361226
|1 SN97 兑换 JPY
¥104.34036153
|1 SN97 兑换 RUB
₽56.5835536
|1 SN97 兑换 INR
₹62.24912625
|1 SN97 兑换 IDR
Rp11,831.62105776
|1 SN97 兑换 KRW
₩984.61878825
|1 SN97 兑换 PHP
₱40.95090346
|1 SN97 兑换 EGP
￡E.36.18749206
|1 SN97 兑换 BRL
R$3.96229221
|1 SN97 兑换 CAD
C$0.97433415
|1 SN97 兑换 BDT
৳88.22415296
|1 SN97 兑换 NGN
₦1,115.49712511
|1 SN97 兑换 UAH
₴29.97340537
|1 SN97 兑换 VES
Bs73.616358
|1 SN97 兑换 PKR
Rs204.3936528
|1 SN97 兑换 KZT
₸369.92219895
|1 SN97 兑换 THB
฿23.46340979
|1 SN97 兑换 TWD
NT$21.26935363
|1 SN97 兑换 AED
د.إ2.64874543
|1 SN97 兑换 CHF
Fr0.58460049
|1 SN97 兑换 HKD
HK$5.65835536
|1 SN97 兑换 MAD
.د.م6.5677339
|1 SN97 兑换 MXN
$13.66232997