FixMe AI（FIX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00174982 24H最低价 $ 0.001831 24H最高价 历史最高 $ 0.00612491 最低价 $ 0.00173911 涨跌幅（1H） +0.31% 涨跌幅（1D） +4.90% 漲跌幅（7D） -8.33%

FixMe AI（FIX）当前实时价格为 $0.00183662。过去 24 小时内，FIX 的交易价格在 $ 0.00174982 至 $ 0.001831 之间波动，市场活跃度显著。FIX 的历史最高价为 $ 0.00612491，历史最低价为 $ 0.00173911。

从短期表现来看，FIX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.31%，过去 24 小时内变动为 +4.90%，过去 7 天内累计变动为 -8.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FixMe AI（FIX）市场信息

市值 $ 46.60K 成交量（24H） ---- 完全稀释市值 $ 91.55K 流通量 25.45M 总供应量 50,000,000.0

FixMe AI 的当前市值为 $ 46.60K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FIX 的流通量为 25.45M，总供应量是 50000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 91.55K。