FitGirl Repacks 今日价格

FitGirl Repacks (FITGIRL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.20%。当前 FITGIRL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FITGIRL。

FitGirl Repacks 目前市值在 $ 18,461.16 排名第 #-，流通供应量为 999.93M FITGIRL。过去 24 小时内，FITGIRL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FITGIRL 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -0.57%。过去一天，总交易量达到 --。

FitGirl Repacks（FITGIRL）市场信息

市值 $ 18.46K$ 18.46K $ 18.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.46K$ 18.46K $ 18.46K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 总供应量 999,934,841.895547 999,934,841.895547 999,934,841.895547

FitGirl Repacks 的当前市值为 $ 18.46K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FITGIRL 的流通量为 999.93M，总供应量是 999934841.895547，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.46K。