FITCOIN（FITCOIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00289714 $ 0.00289714 $ 0.00289714 24H最低价 $ 0.00454793 $ 0.00454793 $ 0.00454793 24H最高价 24H最低价 $ 0.00289714$ 0.00289714 $ 0.00289714 24H最高价 $ 0.00454793$ 0.00454793 $ 0.00454793 历史最高 $ 0.00833283$ 0.00833283 $ 0.00833283 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -9.30% 涨跌幅（1D） +38.95% 漲跌幅（7D） +69.58% 漲跌幅（7D） +69.58%

FITCOIN（FITCOIN）当前实时价格为 $0.00412408。过去 24 小时内，FITCOIN 的交易价格在 $ 0.00289714 至 $ 0.00454793 之间波动，市场活跃度显著。FITCOIN 的历史最高价为 $ 0.00833283，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FITCOIN 在过去 1 小时内的价格变动为 -9.30%，过去 24 小时内变动为 +38.95%，过去 7 天内累计变动为 +69.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FITCOIN（FITCOIN）市场信息

市值 $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M 流通量 903.55M 903.55M 903.55M 总供应量 923,364,625.8438803 923,364,625.8438803 923,364,625.8438803

FITCOIN 的当前市值为 $ 3.82M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FITCOIN 的流通量为 903.55M，总供应量是 923364625.8438803，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.90M。